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Татьяне Тарасовой – 70!

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sobesednik.ru
Выдающийся тренер Татьяна Анатольевна Тарасова отмечает юбилей.  

СМИ не раз повторяли, что Татьяна Тарасова – «носитель победных генов». Ведь именно отец Татьяны Анатольевны создал хоккейную «Красную Машину». «Питерец.ру» особо отмечает, что ученики Тарасовой выигрывали Олимпийские игры в трёх дисциплинах из четырёх. Первыми Олимпийскими чемпионами под её руководством стали Ирина Роднина и Александр Зайцев в парном катании (1976). В 1988 году в Калгари выиграли турнир танцоров Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. А в 90-е годы не было равных дуэту Оксаны Грищук и Евгения Платова: в сотрудничестве с Тарасовой эта пара выиграла Олимпийский турнир в Нагано – 1998.

В том же Нагано стал Олимпийским чемпионом Илья Кулик, опередивший Элвиса Стойко и Филиппа Канделоро. А уж соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко (тренер – Алексей Мишин) на Олимпиде – 2002 забыть невозможно. Тогда золотая медаль досталась Ягудину, тренировала которого Тарасова. «Питерец.ру» не сразу смог подсчитать количество побед, одержанных учениками Татьяны Тарасовой за славную тренерскую карьеру.
Все по теме: фигурное катание тренер юбилей
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