Результативная передача Рыкова помогла сборной России победить Швецию – 4:2

В первой игре дня чехи вдоволь поиздевались над финнами, выиграв с оглушительным счётом 7:1. Ударно сыграли хоккеисты, выступающие в КХЛ – Лукаш Радил («Спартак), Ян Коварж («Металлург» Мг), Адам Полашек («Сибирь») и Томаш Зогорна («Амур»). А вот одноклубник последнего Юха Метсола пережил «чёрный» день: в «Амуре» этот вратарь очень надёжен.

В составе сборной России в матче со шведами нашёлся свой герой – Кирилл Капризов. Форвард «Салавата Юлаева» сделал хет-трик, в очередной раз заставив заговорить о своём звёздном будущем. «Питерец.ру» предполагает, что Капризов уже в следующем сезоне может оказаться в НХЛ: нападающего задрафтовала «Миннесота Уайлд». Игорь Шестёркин уступил место в воротах Илье Сорокину из ЦСКА, а форвард «Автомобилста» Анатолий Голышев снова был результативен – 2 очка. Молодой защитник СКА Егор Рыков на 17-й минуте поучаствовал во взятии ворот Линдбека.

У «Тре Крунур» отличился защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг, который сначала отличился сам, а потом отдал пас Бергстрёму. Окончательный счёт – 4:2 в пользу команды Олега Знарка.