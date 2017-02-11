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» » Екатерина Макарова выиграла у Ли Ясюань в матче Кубка Федерации

Екатерина Макарова выиграла у Ли Ясюань в матче Кубка Федерации

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
gotennis.ru
Соперником сборной России стала сборная Тайваня – Китайского Тайбэя.

Было время, когда советские спортсмены отказывались соревноваться с представителями Тайваня. А сегодня женская теннисная сборная в первом раунде Кубка Федерации встретилась именно с командой Тайваня. Тренерский штаб сборной остановил свой выбор на Екатерине Макаровой и Анне Блинковой. Если потребуется парная встреча, то цвета нашей страны будут защищать отлично сыгравшая в Санкт-Петербурге Дарья Вихлянцева и Анна Калинская.

В первом матче лидер команды Макарова встретилась с Ли Ясюань. Победа не далась легко: российской теннисистке потребовалось три сета. В стартовом сете Макарова повела со счётом 3:0, но представительниц а Китайского Тайбэя выиграла 3 гейма подряд. Но в 8-м гейме Макарова сделала ключевой брейк, после чего удержала свою подачу – 6:3.

Однако второй сет Макарова уступила – 5:7. В заключительной партии сказался более высокий класс российской спортсменки: Макарова легко выиграла сет со счётом 6:1. Так сборная России получила первое очко.

В настоящее время играют Блинкова и Чан Кайчень.
Все по теме: теннис
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