ЦСКА и УНИКС по-разному сыграли в 22-м туре Евролиги

Несмотря на поражение, УНИКС вправе занести матч с «Реалом» себе в актив. В сравнении с безнадёжным поражением от «Олимпиакоса» в прошлом туре казанцы вчера смотрелись несравненно лучше. Подопечные Евгения Пашутина смогли уверенно выиграть третью четверть и вели перед заключительным отрезком игры «+2». Однако класс мадридцев сказался: матч закончился победой «Реала» со счётом 81:77. В составе УНИКСа 20 очков набрал Кит Лэнгфорд, 11 – Артём Параховский. Лидерами результативности у «Королевского клуба» стали «большие» – Рэндольф (19 очков), Хантер (14 очков) и Айон (12 очков).

А вот ЦСКА не просто победил «Црвену Звезду» со счётом 102:80. «Питерец.ру» обратил внимание: армейцы выиграли у белградского клуба все четверти, что в матчах уровня Евролиги бывает редко. Отлично сыграл форвард Никита Курбанов – 18 очков, 5 подборов и 3 перехвата. Нандо Де Коло набрал 25 очков, почти не промахиваясь с игры. Звёздный центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич ограничился 10 очками за 15:26 игрового времени.

В турнирной таблице ЦСКА идёт на 2-м месте, УНИКС – на 14-м.