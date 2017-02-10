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ЦСКА и УНИКС по-разному сыграли в 22-м туре Евролиги

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Если московские армейцы отомстили «Црвене Звезде» за гостевой поражение, то УНИКС снова уступил на своём паркете.  

Несмотря на поражение, УНИКС вправе занести матч с «Реалом» себе в актив. В сравнении с безнадёжным поражением от «Олимпиакоса» в прошлом туре казанцы вчера смотрелись несравненно лучше. Подопечные Евгения Пашутина смогли уверенно выиграть третью четверть и вели перед заключительным отрезком игры «+2». Однако класс мадридцев сказался: матч закончился победой «Реала» со счётом 81:77. В составе УНИКСа 20 очков набрал Кит Лэнгфорд, 11 – Артём Параховский. Лидерами результативности у «Королевского клуба» стали «большие» – Рэндольф (19 очков), Хантер (14 очков) и Айон (12 очков).

А вот ЦСКА не просто победил «Црвену Звезду» со счётом 102:80. «Питерец.ру» обратил внимание: армейцы выиграли у белградского клуба все четверти, что в матчах уровня Евролиги бывает редко. Отлично сыграл форвард Никита Курбанов – 18 очков, 5 подборов и 3 перехвата. Нандо Де Коло набрал 25 очков, почти не промахиваясь с игры. Звёздный центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич ограничился 10 очками за 15:26 игрового времени.

В турнирной таблице ЦСКА идёт на 2-м месте, УНИКС – на 14-м.
Все по теме: баскетбол Лига Европы
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