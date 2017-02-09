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» » Еврокубок: БК «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 28 февраля и 3 марта

Еврокубок: БК «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 28 февраля и 3 марта

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Двухматчевая дуэль с краснодарским клубом выявит полуфиналиста баскетбольного Еврокубка. Кто же фаворит?

Соперником «Зенита» по плей-офф Еврокубка ожидаемо стал «Локомотив-Кубань». Поражение от «Хапоэля» в гостях предопределило второе место команды Василия Карасёва в группе. А вот коллектив Обрадовича набрал фантастический ход, побеждая всех подряд. Кубанцы даже позволили себе оступиться в домашнем поединке с «Гран-Канарией», но всё равно вышли в ¼ финала с первого места. Знакомая «Зениту» по предварительному этапу «Мурсия» и «Фуэнлабрада» не смогли достойно конкурировать с «Локомотивом» и «Гран-Канарией».

«Питерец.ру» отмечает, что первый матч «Зенит» проведёт в гостях: важно не проиграть с серьёзной разницей. Настораживает домашнее поражение «сине-бело-голубых» от железнодорожников в Единой Лиге ВТБ (62:68).

Дважды проигравшие «Баварии» на групповом этапе «Химки» сразятся с испанской «Валенсией», в составе которой играет неувядаемый Ромэйн Сато из ЦАР. «Хапоэль» попала на «Гран-Канарию» и вряд ли пройдёт дальше. «Бавария» вышла на «Уникаху»: по личным встречам перевес имеет мюнхенский клуб.
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