«Зенит» проиграл «Летувос Ритас», но вышел в плей-офф Еврокубка

Путь в плей-офф Еврокубка оказался для баскетбольного «Зенита» довольно тернистым. Вот и сегодня наша команда была ослаблена отсутствием Райана Тулсона. Снайпер хозяев Дэвид Логан набрал сегодня 28 очков и стал самым результативным игроком матча.

«Питерец.ру» предполагает, что «Зенит» сделал ставку на первую половину игры: важно было не дать «Ритас» уйти в отрыв. Выиграв первую четверть «+10», «Зенит» ещё сильнее усложнил сопернику задачу. Однако ещё до перерыва благодаря мастерству Логана и поддержке трибун хозяева паркета подобрались в счёте. Но вторая половина прошла в равной борьбе, «Летувос Ритас» лишь смог в концовке вырвать победу. Поскольку первую встречу «Зенит» выиграл с преимуществом в 7 очков, место в плей-офф досталось петербургскому коллективу. Рубеж в 20 очков перешагнули Сергей Карасёв (24 очка и 6 подборов) и Янис Тимма (21 очко и 5 подборов).

В другом матче группы G «Нижний Новгород» на свой площадке уступил израильскому «Хапоэлю» со счётом 70:79. Амаре Стаудмайр набрал 19 очков.