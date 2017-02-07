«Йокерит», «Витязь» или ХК «Сочи» могут стать соперником СКА по первому раунду плей-офф

«Питерец.ру» отмечает, что не сбылись прогнозы тех, кто считал СКА фаворитом регулярной части сезона. Несмотря на отъезд Радулова и Зайцева в НХЛ, хоккейный ЦСКА не отстаёт от невских армейцев в турнирной таблице. Поэтому в первом круге плей-офф СКА сыграет с седьмой или восьмой командой Западной конференции КХЛ.

Шесть участников розыгрыша Кубка Гагарина на Западе можно назвать уже сейчас: кроме СКА и ЦСКА это «Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо» и «Динамо» (Минск). На седьмом месте идёт «Витязь», который набрал больше очков и сыграл меньше игр, чем прямые конкуренты. Победившее вчера «Сочи» приблизилось к заветному восьмому месту, на котором пока находится «Йокерит». «Слован» по ходу сезона потерял слишком много очков и в этом году в плей-офф не попадёт.

Если посмотреть на календарь, то шансы «Йокерита» сохранить восьмую строчку видятся хорошими: финский клуб сыграет с клубами Татарстана. А вот сочинцам предстоят матчи с лидерами и выезд в Череповец.

Поэтому соперником СКА станет «Йокерит» или «Витязь»: многое зависит того, выиграет ли наша команда «регулярку».