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» » Иванович вышел на поле в матче «Зенит» – «Оденсе»

Иванович вышел на поле в матче «Зенит» – «Оденсе»

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38
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
rg.ru
Товарищеский матч «сине-бело-голубых» с датским клубом завершился вничью, но ознаменовался появлением звёздного новичка – Бранислава

Главный спортивный телеканал страны организовал вчера прямую трансляцию товарищеского матча «Зенита» перед игрой «Ювентус» – «Интер». «Питерец.ру» обратил пристальное внимание на состав нашей команды, ожидая увидеть и Бранислава Ивановича.

Бывший защитник «Локомотива» и «Челси» вместе с Ломбертсом, Анюковым и Кришито составил линию обороны. В полузащите Мирча Луческу выпустил Хави Гарсию, Юсупова, Шатова, Данни и Мака, на острие атаки играл Дзюба. Единственный гол у «Зенита» забил Кришито: итальянец отличился уже на 10-й минуте. А Юрий Лодыгин пропустил во втором тайме от Лаурсена, который установил окончательный счёт – 1:1.

Что касается Ивановича, то серб отыграл 77 минут, после чего был заменён на Эрнани. Общаясь со СМИ, Иванович вспомнил, как работал в «Челси» с Виллашем-Боашем и другими тренерами (Авраамом Грантом, Гусом Хиддинком, Карло Анчелотти, Роберто Ди Маттео, Рафаэлем Бенитесом и Жозе Моуриньо). Защитник выразил надежду, что сборная Сербии попадёт на ЧМ – 2018, который пройдёт в России.
Все по теме: футбол Зенит
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