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» » Младенович выиграла труднейший финал у Путинцевой

Младенович выиграла труднейший финал у Путинцевой

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Победительницей петербургского теннисного турнира стала Кристина Младенович, представляющая Францию.

«Питерец.ру» решил вспомнить путь Кристины Младенович и Юлии Путинцевой к сегодняшнему финалу. Младенович в двух сетах выиграла первые три матча, соответственно, у Элизе Мертенс, Винус Уильямс и Роберты Винчи. Наталья Вихлянцева оказала француженке достойное сопротивление, выиграв первый сет. Юлия Путинцева разгромила Юханну Ларссон и Аннику Бек, после чего увлекательные трёхсетовые поединки у Светланы Кузнецовой и Доминики Цибулковой.

Финал получился в традициях женского тенниса: обе спортсменки то демонстрировали прекрасную игру, то ошибались в простых ситуациях. В первом сете Младенович повела со счётом 4:1 и выиграла партию – 6:2. В следующей партии начало было равным, но Младенович затем Младенович выиграла 3 гейма подряд. Путинцева при счёте 2:5 преобразилась, и выиграла партию на тай-брейке.

В третьем сете Путинцева снова отпустила Младенович – 1:5. У француженки было три матчбола, но Путинцева смогла взять 3 гейма и почти сравняла счёт. Однако в 10-м гейме Младенович удержала свою подачу и выиграла St. Petetsburg Ladies Trophy – 2017. Победительница заработала почти 133 тысячи долларов и 470 рейтинговых очков.
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