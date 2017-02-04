Путинцева сенсационно победила Цибулкову в полуфинале в трёх сетах

Юлия Путинцева смогла восстановиться после сложнейшего матча со Светланой Кузнецовой и преподнесла ещё один сюрприз. Доминика Цибулкова из Словакии уверенно продвигалась к финалу и виделась главным фаворитом турнира. Первый сет Цибулкова уверенно выиграла со счётом 6:3, ведя по ходу партии 5:2.

Но упорная Путинцева совершила рывок на старте второго сета – 3:0 в пользу представительницы Казахстана. Цибулкова не смогла спасти партию, и вопрос о второй финалистке был перенесён в третий сет.

Цибулкова сразу же сделала брейк, но Путинцева во 2-м гейме сравняла счёт в сете. В 3-м гейме Юлия с трудом отстояла свою подачу, Цибулкова выиграла 4-й гейм уверенно. А в 5-м гейме решающей партии Цибулкова вновь реализовала брейк-пойнт и повела – 3:2. Следующий гейм снова выиграла словачка, которая оказалась в двух выигранных геймах от выхода в финал.

Но Путинцева собралась в решающий момент и выиграла 4 гейма подряд, а с ними и весь матч – 3:6, 6:4, 6:4. Соперницей представительницы Казахстана в финале будет француженка Кристина Младенович, которая ранее обыграла Наталью Вихлянцеву.