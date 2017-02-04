Младенович стала первой финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy

Вчерашняя победа Юлии Путинцевой (на фото) над Светланой Кузнецовой удивила многих. Ведь шансы Кузнецовой на выход в полуфинал казались очень хорошими. Но представительница Казахстана взяла упорством и характером: в третьем сете Кузнецова вела 5:3, но проиграла 4 гейма подряд. Следующий соперник Путинцевой – Доминика Цибулкова.

Отдыхавшая в прошлом раунде Наталья Вихлянцева отлично начала сегодняшний полуфинал с Кристиной Младенович из Франции. Россиянка повела 2:0 и выиграла первую партию со счётом 6:4. Младенович в перерыве перед вторым сетом выглядела раздражённой, но смогла собраться.

Во второй партии французская теннисистка действовала очень удачно и повела – 5:1. Сравняв счёт по сетам, Младенович смогла развить успех в решающем сете. Решающим стал 5-й гейм третьей партии, когда Вихлянцева отдала свою подачу. На исход встречи повлияло большое количество невынужденных ошибок у Вихлянцевой. Выиграв полуфинальный поединок со счётом 4:6, 6:2, 6:2, Младенович вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге.