ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги

«Питерец.ру» заметил, что баскетбольный ЦСКА впервые со старта нынешнего розыгрыша Евролиги потерял чистое первое место. После поражения в Стамбуле от «Фенербахче» (71:77) армейцев в турнирной таблице догнал «Олимпиакос». А «Реал» может и обогнать: для этого мадридцы должны сегодня обыгрывать в гостях «Басконию».

УНИКС против «Олимпиакоса» провёл едва ли не худший матч в этой Евролиге. Были у подопечных Пашутина разгромы в гостях («-29» в Пирее и «-32» в Витории), но дома казанцы так безнадёжно не выглядели ни разу. После счёта 2:2 УНИКС проиграл первую четверть с разницей в 20 очков! В последней четверти хозяева смогли приблизиться на дистанцию в 9 очков, но «Олимпиакос» довёл игру до победы. Защитник гостей Эрик Грин разделил с Китом Лэнгфордом лавры самого результативного – по 25 очков.

«Фенербахче» продолжает мстить ЦСКА за поражение в финале прошлой Евролиги. Вчера подопечные Желько Обрадовича нанесли решающий удар в третьей четверти, а догнать армейцы не смогли. 23 очка у проигравших набрал Нандо Де Коло.