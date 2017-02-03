Свежие новости

15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
15:08
Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале
13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
10:05
Новое метро
09:13
Без электричества
08:32
Во всех школах города началась акция «Бессмертный полк»
08:30
Здание Александринской женской больницы отныне является памятником
07:59
Наезд на пешеходном переходе
21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
20:43
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
19:13
Всё хорошо, что хорошо кончается
18:39
Похитили коляску с ребёнком
18:13
Из огня - по водосточной трубе
17:10
Пил, пью и буду пить!
17:01
Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге
16:58
Новый поиск юных ученых
13:08
Другая ипостась Сусанина
11:21
«Зенит» уверенно обыграл БК «Нижний Новгород» в Еврокубке
09:35
Уход Журавлева
08:55
Ремонт необходим
23:07
Кузнецова победила Гаврилову и сыграет с Путинцевой 3 февраля
20:57
"Выездные книжные аллеи" собираются на дачи
20:54
В городе почтили память погибших, в потерпевшем крушение Ту-154
19:41
Хет-трик Шипачёва помог СКА победить в Уфе «Салават Юлаев»
17:23
И вновь пропала фура
17:06
В Невском районе открылся подростково-молодежный клуб
15:47
70 тысяч за видео с регистратора
13:35
Второй круг St. Petersburg Ladies Trophy начался победой Путинцевой над Бек
09:57
Защита лекарств
09:35
ЕГЭ в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги

ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Казанцы на своей площадке вчистую уступили «Олимпиакосу», армейцы проиграли в Турции «Фенербахче».  

«Питерец.ру» заметил, что баскетбольный ЦСКА впервые со старта нынешнего розыгрыша Евролиги потерял чистое первое место. После поражения в Стамбуле от «Фенербахче» (71:77) армейцев в турнирной таблице догнал «Олимпиакос». А «Реал» может и обогнать: для этого мадридцы должны сегодня обыгрывать в гостях «Басконию».

УНИКС против «Олимпиакоса» провёл едва ли не худший матч в этой Евролиге. Были у подопечных Пашутина разгромы в гостях («-29» в Пирее и «-32» в Витории), но дома казанцы так безнадёжно не выглядели ни разу. После счёта 2:2 УНИКС проиграл первую четверть с разницей в 20 очков! В последней четверти хозяева смогли приблизиться на дистанцию в 9 очков, но «Олимпиакос» довёл игру до победы. Защитник гостей Эрик Грин разделил с Китом Лэнгфордом лавры самого результативного – по 25 очков.

«Фенербахче» продолжает мстить ЦСКА за поражение в финале прошлой Евролиги. Вчера подопечные Желько Обрадовича нанесли решающий удар в третьей четверти, а догнать армейцы не смогли. 23 очка у проигравших набрал Нандо Де Коло.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

10-12-2016, 12:46
УНИКС потерпел жестокое поражение от «Олимпиакоса», но Лэнгфорд набрал 25 очков
10-11-2016, 20:59
УНИКС вырвал победу у «Црвены Звезды» в матче Евролиги
4-11-2016, 00:12
ЦСКА вслед за УНИКСом выиграл свой матч 5-го тура Евролиги
11-11-2016, 23:08
Баскетбольный ЦСКА провёл образцовую вторую четверть в матче Евролиги с «Реалом»
29-12-2016, 23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
28-01-2017, 14:45
УНИКС и ЦСКА не блеснули в Евролиге

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
0
71
Сегодня, 07:59
Наезд на пешеходном переходе
0
99
Вчера, 17:10
Пил, пью и буду пить!
0
107
1-02-2017, 15:47
70 тысяч за видео с регистратора
Наверх