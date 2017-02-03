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» » Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале

Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport.ru
Игровой день начался с отказа Симоны Халеп выйти на корт, после чего Доминика Цибулкова в двух сетах победила Елену Веснину.  

17,5 тысяч долларов, которые без игры получила Наталья Вихлянцева за выход в полуфинал петербургского турнира, могли стать самым лёгким заработком в жизни 19-летней теннисистки. Всё дело в том, что утром заявила о своё снятии румынка Симона Халеп – первая ракетка St. Petersburg Ladies Trophy. Соперник Вихлянцевой по ½ финала определяется в настоящее время: Кристина Младенович легко выиграла первый сет у Роберты Винчи (6:1).

Статистика говорила о том, что у Елены Весниной были хорошие шансы в поединке с Доминикой Цибулковой. Ведь россиянка вела по личным встречам (4–3), да и вчера словачка играла позже всех. Однако Цибулкова сразу же сделал брейк, и вскоре повела в первом сете со счётом 4:1. Веснина смогла приблизиться к сопернице – 3:5, однако проиграла Доминике решающий гейм партии.

Во втором сете Веснина выиграла 1-й гейм, но проиграла три последующих. Елена смогла сравнять счёт, но проиграла 8-й гейм на своей подаче. В 9-м гейме Веснина отыграла два матчбола и заработала брейк-пойнт. Однако вторая ракетка турнира продемонстрировала прекрасную психологическую устойчивость и довела матч до победы.

 
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