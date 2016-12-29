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» » 3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»

3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
alchetron.com
Финский новичок «Металлурга» Сантала стал «джокером» матча в Уфе, забросив победную шайбу.  

Менеджмент магнитогорского «Металлурга», похоже, не ошибся: Томми Сантала в состоянии заменить травмированного Войтеха Вольски. Именно Сантала стал героем гостевой победы «Магнитки» в Уфе. «Питерец.ру» считает излишним напоминать, насколько принципиальным является хоккейное противостояние Магнитогорск – Уфа. В плей-офф прошлого сезона команда Воробьёва-младшего прошла команду Захаркина в финале Востока КХЛ.

Юлаевцы смогли ограничить активность звена Коваржа, но у гостей нашёлся и другой козырь. Речь идёт о тройке Сёмин – Осала – Сантала. Осала уже к 3-й минуте сделал дубль, а Коварж на 28-й минуте довёл преимущество «Магнитки» до трёх шайб. Поведя 3:0, гости расслабились, за что их наказали Умарк и Куляш. А на 43-й минуте Хартикайнен сравнял счёт, наказав «сталеваров» за удаление Сёмина. Но последнее слово осталось за Сантала: финн с передачи Сёмина забросил победную шайбу. В концовке Тимкин поразил пустые ворота «Салавата», и гости выиграли со счётом 5:3.

В другом матче дня очень важную победу одержал «Адмирал», в гостях разгромивший «Куньлунь» (4:1).
Все по теме: хоккей КХЛ
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