3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»

Менеджмент магнитогорского «Металлурга», похоже, не ошибся: Томми Сантала в состоянии заменить травмированного Войтеха Вольски. Именно Сантала стал героем гостевой победы «Магнитки» в Уфе. «Питерец.ру» считает излишним напоминать, насколько принципиальным является хоккейное противостояние Магнитогорск – Уфа. В плей-офф прошлого сезона команда Воробьёва-младшего прошла команду Захаркина в финале Востока КХЛ.

Юлаевцы смогли ограничить активность звена Коваржа, но у гостей нашёлся и другой козырь. Речь идёт о тройке Сёмин – Осала – Сантала. Осала уже к 3-й минуте сделал дубль, а Коварж на 28-й минуте довёл преимущество «Магнитки» до трёх шайб. Поведя 3:0, гости расслабились, за что их наказали Умарк и Куляш. А на 43-й минуте Хартикайнен сравнял счёт, наказав «сталеваров» за удаление Сёмина. Но последнее слово осталось за Сантала: финн с передачи Сёмина забросил победную шайбу. В концовке Тимкин поразил пустые ворота «Салавата», и гости выиграли со счётом 5:3.

В другом матче дня очень важную победу одержал «Адмирал», в гостях разгромивший «Куньлунь» (4:1).