«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3

Начавшийся молодёжный чемпионат мира отвлечёт внимание любителей хоккея от чемпионата КХЛ. Сегодняшний игровой день ознаменовался поражением лидера таблицы Лиги – петербургского СКА. «Питерец.ру» отмечает настрой команды Билялетдинова, ведь в незабываемой игре 30 августа казанцы упустили победу, ведя 5:1.

Хозяев «Татнефть-Арены» не обескуражила быстрая шайба Дадонова: Евгений смог отличиться уже на 3-й минуте. Ещё в первом периоде Фёдор Малыхин с передач Обухова и Охтамаа сравнял счёт. Затем Глухов вывел «барсов» вперёд, но сработала связка Шипачёва и Гусева – 2:2.

Тот же Шипачёв на 23-й минуте вывел СКА вперёд, а помогли центрфорварду отличиться Хёрсли и Белов. Армейцы вели в счёте до 54-й минуты, когда Иржи Секач смог пробить Коскинена. После безголевого овертайма судьба встречи решалась в серии буллитов. Здесь блеснул Малыхин, который реализовал два броска и «Ак Барс» праздновал победу.

В другом матче «Нефтехимик» дома обыграл «Северсталь» (4:3), победную шайбу забросил Дмитрий Огурцов.