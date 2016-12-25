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СКА в очередной раз разгромил «Нефтехимик»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport.kazanfirst.ru
Особый подтекст у поединка в Нижнекамске был из-за того, что «Нефтехимик» недавно возглавил Андрей Назаров.

Если тренерский штаб «Нефтехимика» составил «очковый план» на сезон, то напротив матча 25 декабря должна была стоять «баранка». Судя по статистике личных встреч СКА для «Нефтехимика» является очень неудобным соперником. В этом сезоне невские армейцы уже успели крупно победить клуб из Нижнекамска – 5:1.

И на этот раз в ворота Ивана Касутина, перешедшего в «Нефтехимик» из «Торпедо» по ходу чемпионата КХЛ, влетело четыре шайбы. «Питерец.ру» отмечает, что автором победной шайбы стал защитник Хёрсли, который по-прежнему доказывает свою конкурентноспособность. Не ушло со льда «Нефтехим-Арены» без очков и звено Вадима Шипачёва, который стал автором второй шайбы нашей команды. А Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами, оба раза – в большинстве. Микко Коскинен записал себе в актив «сухарь», а СКА перевалил за 100 очков: команда Олега Знарка набрала 103 очка в 41 матче. Преследователи – ЦСКА (97 очков) и магнитогорский «Металлург».

«Магнитка» проиграла сегодня в Астане «Барысу» со счётом 3:5, у победителей хет-триком отметился Найджел Доус.
Все по теме: хоккей СКА
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