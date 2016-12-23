Баскетбольный ЦСКА провалил овертайм с «Фенербахче»

Для «Фенербахче» московский матч с ЦСКА был очень важен в турнирном плане. Два проигрыша подряд ещё дальше отбросили турецкий клуб от лидеров Евролиги – ЦСКА и «Реала». Да и результативность «Фенера» в последних турах выглядела разочаровывающее: в домашней игре с «Дарушшафакой» команда Обрадовича набрала всего 64 очка. А вот в кольцо московских армейцев за 45 минут игрового времени баскетболисты «Фенербахче» забросили 95 очков.

«Питерец.ру» предполагал, что точный трёхочковый Курбанова за 27 секунд до конца основного времени принесёт ЦСКА победу. Но Бобби Диксон (он же – Али Мухаммед) смог поразить армейское кольцо и фолом и забил бонусный штрафной – 75:75. А в начале овертайма турецкая команда набрала 11 очков подряд и выиграла пятиминутку с разгромным счётом (20:4). Милош Теодосич промазал 9 дальних бросков из 12, а Диксон забил 5 из 10. Это поражение должно больно ударить по самолюбию армейцев, которые остались во главе турнирной таблицы Евролиги.

В параллельном матче «Дарушшафака» отыграла у «Маккаби» отставание в 19 очков и победила – 86:84.