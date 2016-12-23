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Никита Филатов открыл счёт, но «Лада» проиграла СКА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Звено Вадима Шипачёва принесло СКА победу в Тольятти. У «Лады» очередную шайбу забросил форвард Филатов.

«Питерец.ру» не зря обращал внимание на уверенную игру в этом сезоне Никиты Филатова. Нападающий «Лады» поразил ворота СКА уже на 10-й минуте, и тольяттинцы повели в счёте. Однако звено Шипачёва ещё в первом периоде «отгрузило» в ворота Ильи Ежова две шайбы.

Во втором периоде Ежов отразил буллит, который исполнял Сергей Широков. А отняло у СКА победу в основное время меньшинство в формате «3Х5». Американский легионер «Лады» Тейлор Аронсон смог пробить Коскинена и сделать счёт 2:2. В дополнительной пятиминутке смог отличиться Шипачёв. Сделал это центрфорвард в большинстве после удаления Иванова. В 40 играх регулярного чемпионата КХЛ СКА набрал 100 очков.

В другом матче дня рижское «Динамо» разгромило в Новокузнецке «Металлург» со счётом 6:0. По 2 очка набрали Микелис и Кришьянис Редлихсы, а голкипер Калниньш отразил все 24 броска «сталеваров». Не пропустить после 3:9 в предыдущем туре – серьёзное достижение команды Нормунда Сейейса. Однако отставание рижан от идущей на предпоследнем месте Западной конференции «Северстали» – 11 очков.
Все по теме: хоккей СКА
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