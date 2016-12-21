Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»

БК «Астана» в этом сезоне кардинально обновилась, но показатели у казахстанской команды отличные. Подопечные Илиаса Папатеодору идут в зоне плей-офф Единой Лиги ВТБ. Но разозлённый поражением от «Локомотива-Кубани» «Зенит» шансов гостям «Юбилейного» не оставил.

«Питерец.ру» отмечает, что победа над «Астаной» была достигнута без активного участия Райана Тулсона. Один из лучших снайперов чемпионата сыграл мало, дав возможность проявить себя другим баскетболистам. Счёт 99:72 красноречив, при этом «сине-бело-голубые» выиграли три четверти из четырёх. Самым результативным стал Артём Вихров (22 очка), 19 набрал Уайт, 18 – Лэндри. Форвард гостей Родерик Одом тоже набрал 18 очков, ещё 16 добавил защитник Роберт Лоури – однофамилец звёздного разыгрывающего «Торонто Рэпторз».

Выиграв, «Зенит» остался на пятом месте в таблице чемпионата (7 побед – 3 поражения). У астанинцев теперь 50% побед (5–5), аналогичные показатели у «Енисея». Замыкает восьмёрку рижский ВЭФ, выигравший 4 матча из 9 проведённых.