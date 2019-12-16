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Питерец.ру » Культура » Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского»

Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
На стыке истории и искусства: «Серебряное кольцо» запускает уникальный арт-проект, посвящённый Александру Невскому

Сегодня всё больше людей теряют связь между образом Александра Невского и его вкладом в существование современного мира. А ведь именно благодаря отважному и мудрому князю Русь отстояла свою независимость от католического Запада и выстояла в условиях татаро-монгольского нашествия. Большое значение образа Александра Невского подчёркнуто в Указе Президента РФ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В преддверие юбилея, Некоммерческое партнёрство «Серебряное кольцо» запустило арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского», цель которого – вернуть образу князя былое величие.

Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий говоря о великом князе, подчеркнул, что “Мы можем назвать многих полководцев в истории, но когда нужно одержать победу с минимальными потерями, когда нужно сохранить народ, который после этой войны будет пахать землю, будет и дальше защищать Отечество, то мне кажется, что нет равных Александру Невскому как полководцу всех времен и народов”.

За плечами «Серебряного кольца» – богатый опыт в организации информационных и художественных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти на Северо-Западе страны. Некоммерческое партнерство также является двукратным победителем Президентского гранта. В 2013 году им был отмечен проект «Духовные доминанты Невского края на службе Российской государственности», а в 2019 году – уникальный арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского», в котором применяется «волшебная сила искусства».

В рамках нового проекта для жителей исторических мест будут организованы выездные мастер-классы – пленэры (от французского en plein air – «на открытом воздухе»). На них участники - все желающие - смогут своими руками создать настоящие произведения искусства. Помогать им будут профессиональные живописцы: опытный художник-пленэрист Сергей Маркович Опульс, преподаватель детской школы искусств Владимир Анатольевич Ухин, преподаватель-исследователь Антон Вячеславович Чубаков, член “Общества аквалеристов” Мария Владимировна Анохина и другие художники из разных регионов России и даже из-за рубежа, готовые подключиться к проекту.

Начиная с января 2020 года художники проекта «Памятные места и храмы Александра Невского» планируют посетить 11 населённых пунктов, выбранных на основе исследования о местах исторической памяти Александра Невского: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Копорье, Сойкино, Городец, Торопец, Петрозаводск, Шлиссельбург, Владимир, Порхов и Москву. В каждом из этих мест сразу после пленэра открывается выставка лучших работ. В Переславль-Залесский художники приедут уже 10 января, а выставка откроется уже 13 января в Доме культуры. В Переславле много талантливых школьников, для которых уже сейчас объявлен конкурс рисунка «Александр Невский - мой герой», а воспитанники детской школы искусств покажут свои работы вне конкурса.

«Александр Невский – своего рода «золотая легенда» нашей истории, и поэтому так важно, чтобы о нём помнили. Новый проект не только поможет восстановить пробелы в знаниях и сократить расстояние между современниками и мудрым князем, но и сыграет ключевую роль с творческой, образовательной и нравственной точек зрения. Я считаю, что особенно это важно для молодого и подрастающего поколения, которое нужно уметь заинтересовать», – отмечает координатор проекта, арт-менеджер с десятилетним стажем Булгакова Наталья. «И мастер-классы под руководством профессиональных художников помогут привлечь внимание молодежи, которая тяжело воспринимает «сухие» на язык учебники истории».

Технология проекта является инновационной, так как в нём совмещены художественный пленэр, образовательный мастер-класс и духовно-нравственное воспитание. Такой подход поможет объединить информационную, духовную и эмоциональную составляющие и актуализировать образ великого русского правителя – как для взрослых участников, так и для подрастающего поколения. Кроме того, команда проекта посетит воспитанников детских домов и интернатов, которым роль благоверного князя Александра Невского в истории вряд ли хорошо известна. Для поддержки интересного и значимого мероприятия, организаторы приглашают волонтёров – тех, кому не безразлична богатая и интересная история собственного края.

Все участники пленэров, мастер-классов и конкурсов рисунка получат благодарственную грамоту, буклет и возможность рассказать о своём творчестве на сайте и в социальных сетях проекта. Самые лучшие работы поедут на итоговые выставки проекта, которые состоятся осенью 2020 года в Санкт-Петербурге в Александро-Невской Лавре и в Москве, а их авторы получат памятные фотокаталоги.

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