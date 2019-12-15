В Историческом парке сосотоится концерт Государственного рогового оркестра

20 декабря в 19.00 в Историческом парке "Россия - моя история" состоится концерт уникального музыкального коллектива - Государственного рогового оркестра под управлением дирижера Сергея Поляничко.

Это предновогодняя программа в рамках историко-просветительского музыкального проекта "МАРШИ НАШИХ ПОБЕД"

Российский роговой оркестр - известный в мире петербургский коллектив, возрождающий утраченный жанр русской роговой музыки, который зародился в императорской России в середине XVIII века. Аналогов исполнения роговой музыки в мире до сих пор не существует.

Роговой оркестр уникален своей внутренней организацией. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту, и только при совместном музицировании, отдельные ноты связываются и превращаются в цельное художественное произведение.

Оркестр гастролировал в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Австрии, Чехии, Голландии, Италии, Испании, Израиле, Польше, Беларуси, Молдове, Армении, Казахстане, Бахрейне, Непале, Кубе, Гонконге, Китае, США и во многих регионах России.

В ПРОГРАММЕ: марши русской армии, произведения Баха, Каччини, Моцарта, Россини, Штрауса.

Продолжительность концерта около 1 часа (6+)

Вход свободный.

Первые 15 человек, пришедшие на концерт получат автограф маэстро.