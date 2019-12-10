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Питерец.ру » Культура » Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТНТ
Гарик Харламов, Иван Ургант, Филипп Киркоров и Тимати вспоминают барда-легенду в фильме «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Стала известна дата одной из самых интригующих и необычных премьер ТНТ - 30 декабря в 21.30 эфире телеканала покажут документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Это большое расследование ТНТ и журналиста Говарда Кэмпбелла о загадочной жизни советского барда Эдуарда Сурового, которого с россиянами познакомил резидент Comedy Club Гарик Харламов – один из создателей фильма. Исполняя со сцены песни Эдуарда Сурового, которые моментально становились хитами, Харламов вернул народную любовь музыканту и поэту-песеннику, чья жизнь и судьба были вычеркнуты из истории СССР. Виной всему – странное происшествие на музыкальном конкурсе в британском Брайтоне, о котором со всеми подробностями и фактами расскажут герои этого фильма – музыканты, продюсеры, актеры и работники советских спецслужб.

Гарик Харламов: «После просмотра фильма вы поймете, насколько этот человек был многогранен и многолик. Помимо его воплощения мною же на сцене Comedy Club, мы вынесли образ Сурового за пределы юмористического жанра и сделали его объемным, он получил свои неповторимые черты, стал тем Эдуардом Суровым, который не имеет отношения к Comedy Club. В нашем фильме он получил свою собственную жизнь, чему я очень рад.

Спасибо звездам, которые приняли участие в нашем расследовании. Со многими из них я договаривался лично – они прекрасно знают, кто такой Эдуард Суровый. Кстати, наши актеры, певцы и юмористы – спасибо им за самоотверженность – не видели общей картины, когда принимали участие в съемках, и увидят ее вместе со зрителями ТНТ 30 декабря».

Фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» перенесет зрителей во времена брежневского застоя, а именно в 1974 год, который мог бы запомниться как первый год участия СССР в знаменитом европейском музыкальном конкурсе. Всем известно, что конкурс завершился триумфальной победой группы ABBA, но никто не знает, что еще в тот день произошло трагическое событие, тесно связанное с КГБ, судьбой барда Эдуарда Сурового и – неожиданно – Григория Лепса, который появится в фильме вместе с Димой Биланом, Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Максимом Галкиным, Кристиной Асмус, Ларисой Рубальской, Максимом Фадеевым, Александром Ширвиндтом и многими другими.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» - 30 декабря в 21.30 на ТНТ!

Документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

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