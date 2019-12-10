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Питерец.ру » Культура » Концерт Эдуарда Хиля (младшего)

Концерт Эдуарда Хиля (младшего)

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53
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится концерт Эдуарда Хиля (младшего)

21 декабря в 18 часов в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится концерт талантливого петербургского исполнителя эстрадной песни Эдуарда Хиля (младшего)

Концерт «Петербург. Петроград. Ленинград» посвящен любимому городу на Неве. Во время выступления прозвучат песни из репертуара знаменитого деда певца. Известные песни всегда тепло принимаются зрителями, которые охотно подпевают знакомые строки.

В канун Нового года замечательный концерт станет приятным подарком горожанам и гостям Северной столицы и создаст радостное праздничное настроение.

Вход на концерт свободный . Запись не требуется. Наш просторный зал вместит всех желающих!!!
Бассейная, 32,стр. 1
Метро "Парк Победы"

Источник: Исторический парк «Россия – моя история»
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