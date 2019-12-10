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Питерец.ру » Культура » Театральный гала-тур

Театральный гала-тур

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
«Как много театров в Петербурге! За всю жизнь обойти не получится!» С нами – получится!

16 декабря легендарный проект «Театральный Петербург», который каждое лето собирает театры города на открытой сцене на Малой Конюшенной улице, снова развернется в Северной столице. В этот день на сцене Театра Эстрады им. Аркадия Райкина состоится беспрецедентный новогодний театральный гала-тур – артисты ведущих театров Петербурга выступят на одной сцене, отметят завершение Года театра в России и поздравят зрителей с приближающимися праздниками.

За два с половиной часа перед глазами изумленной публики развернется вся жанровая палитра петербургской сцены: от драмы и комедии до мюзикла и оперы. Не выходя из зрительного зала, Вы легко и просто будете перемещаться из одного театра в другой, встретитесь со знаменитыми артистами и будущими театральными звездами, узнаете о блистательном прошлом и захватывающем будущем петербургского театра.

ВАМ РАЗЫГРАЮТ: центральные эпизоды популярных спектаклей!

ВАМ СПОЮТ: ведущие солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга!

ВАМ СТАНЦУЮТ: самые зрелищные номера сезона!

ВАМ ПОКАЖУТ: потрясающие костюмы из настоящих спектаклей!

ВАМ РАССКАЖУТ: о самых актуальных театральных трендах!

ВАМ ВРУЧАТ: призы и подарки!

В проекте принимают участие театры: «Балтийский дом», Молодежный театр на Фонтанке, Театр музыкальной комедии, Театр им В.Ф. Комиссаржевской, Детский музыкальный театр «Зазеркалье», Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Театр «На Литейном», Театр Дождей, Театр «АЛЕКО», Театр «МимИГРАнты», Театральное товарищество «Комик-трест», «Театр двух», Театр детей Марины Ланда.

Возрастная категория: 6+

Дата проведения: 16 декабря 2019 г.

Место проведения: Театра Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная ул., 27

Начало: 19.00

Продолжительность: 2 часа 30 минут, с одним антрактом

Театральный гала-тур

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