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Питерец.ру » Культура » Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

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87
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТНТ
Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» в прокате с 12 декабря

Телеканал ТНТ, студия Legio Felix и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») представляют продолжение комедийной истории - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Сиквел самой кассовой комедии в российском кинопрокате с 12 декабря. Первый фильм доступен сейчас эксклюзивно на платформе PREMIER.

Главным героем новой истории о новогодних приключениях рублевских копов будет полицейский Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова. Также зрителей ждет встреча с персонажами Саши Бортич, Рины Гришиной, Софьи Каштановой и Романа Попова. Кроме того, в фильме ожидается появление и других звезд, чьи имена пока держатся в секрете.

Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь?

Команда авторов «Полицейского с Рублевки» возвращается в полном составе. Режиссером и сценаристом «Новогоднего беспредела 2» выступит Илья Куликов, продюсерами – Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Первый «Новогодний беспредел» показал хорошую выносливость в прокате. Фильм работал 9 недель, захватил новогодние праздники и несколько уик-эндов после. Поэтому, несмотря на то, что вторая часть выходит 12 декабря, мы рассчитываем, что фильм будет собирать полные залы и в новогодние каникулы. Илья Куликов сочинил классный сценарий - дико смешной, динамичный, по-настоящему новогодний. Наша команда вместе с дистрибьютором – «Централ Партнершип» – приложит все усилия, чтобы “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2” получился таким же смешным, как первая часть, – отметил Валерий Федорович.

Первая часть «Новогоднего беспредела» вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года. Картина собрала в прокате России и СНГ более 1,7 миллиарда рублей и привлекла в кинотеатры почти 6,7 млн зрителей. Комедия стала самой кассовой в своем жанре за всю историю современного российского кинопроката, обогнав даже «Дэдпула», и показала лучший коммерческий результат среди отечественных фильмов 2018 года.

Илья Куликов снял смешное продолжение в лучших традициях кинофраншизы, но в этот раз на фильм можно будет смело пойти всей семьей – «Новогодний беспредел 2» обещает массу доброго, новогоднего юмора и теплую праздничную атмосферу, а его рейтинг – 12+.

В этом году у кинозрителей в Новый год будет большой выбор российских и зарубежных фильмов разных жанров. Но мы рассчитываем, что именно «Полицейский с Рублевки», как и в прошлый раз, станет главной комедией праздников. Самым смешным и угарным фильмом, на который можно идти большими компаниями и создавать себе отличное новогоднее настроение. Мы надеемся, что зрители, которым понравился первый фильм, придут и на второй, – сказал продюсер Евгений Никишов.

Новые приключения развеселой команды копов из Барвихи появятся во всех кинотеатрах страны уже с 12 декабря.

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