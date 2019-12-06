Кристина Шмидт из Петербурга выступит вместе с Вовой Раковым в шоу «ТАНЦЫ»

В эту субботу, 7 декабря, в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ пройдет необычный концерт: вместе с лучшими танцовщиками на сцене самого масштабного танцевального проекта страны выступят дети. Юных танцовщиков для концерта выбирали на специальном кастинге наставники проекта – Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова, а также приглашенный член жюри Юлия Ахмедова. Детские номера удивили жюри своей изобретательностью, по технике и сложности движений они не уступали взрослым, и поэтому кастинг для наставников был эмоционально сложным – ведь количество мест ограничено.

Тем не менее, наставники выбрали лучших из лучших и готовы показать зрителям номера, которые станут испытанием для участников их команд. Вова Раков из команды Мигеля станцует вместе с 13-летней Кристиной Шмидт из Санкт-Петербурга. Кристина – уже не новичок в телешоу, девочка даже знакома с одним из победителей шоу «ТАНЦЫ» Виталием Уливановым.

Свой танец Вова и Кристина исполнят под песню группы MUSE и покажут в нем непростые, философские отношения отца и дочери.

Также из выпуска мы узнаем: Какую сказку Егор Дружинин считает своей самой любимой? Кто из юных хопперов запросто может стать четвертым участником Drama Kings? А кто не сможет выступить на концерте из-за серьезной травмы?

Не за горами финал шоу, и участникам как никогда нужна зрительская поддержка. Голосование в ТНТ-Club стартует во время эфира и закончится во вторник, 10 декабря, в 14.00.

«ТАНЦЫ» - каждую субботу в 21.00 на ТНТ!