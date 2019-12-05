В Петербурге состоится «Поэтический шабаш»

Лучшие молодые поэты Санкт-Петербурга соберутся вместе, чтобы в самый страшный день со времен выхода одноименного фильма, устроить «Поэтический шабаш». В пятницу 13-го декабря в 20:00 в ресторане «Соседи» будут стихи и музыка, и, конечно же, много мистики.

Чем заняться после долгой рабочей недели? Конечно же, повеселиться в компании современной творческой молодежи, которая с заурядной периодичностью собирается вместе на одной сцене, чтобы представить на суд публики свои зарифмованные строчки.

Леонид Ночной, Марина Шторм, Александра Молоканова, Василий Башмаков – эти имена знакомы уже всему Санкт-Петербургу, а с недавних пор – и всей стране. Резиденты проекта «НеоЛира» во главе со своим бессменным руководителем Антоном Тарасовым уже давно поставили на уши всю интеллигенцию северной столицы и продолжают это делать ежемесячно. И вот, они в очередной раз соберутся вместе, чтобы устроить незабываемое шоу, которое спустя время станет притчей во языцех.

Для мероприятия была выбрана знаменательная дата, самый страшный день, который только может выпасть в месяце – пятница 13-го. Да и вечер называется соответствующе – «Поэтический шабаш». В качестве ведущего приглашен московский поэтический вампир всея Руси – Дмитрий Кравченко. Поговаривают, что там будет происходить что-то сверхъестественное, но, как говорится, пока не побываешь – не узнаешь.

Поэтому приглашаем Вас стать свидетелями самого масштабного поэтического шоу Санкт-Петербурга.

По окончании официальной части всех ждет afterparty, где можно будет лично пообщаться со всеми поэтами.

Дата и время мероприятия: 13 декабря в 20:00

Место и адрес: ресторан «Соседи»; адрес: ул. Есенина, д. 1

Вход: билет-депозит 750 рублей (в стоимость входит заказ блюд по меню ресторана)

Купить билет: https://triartumevents.timepad.ru/event/1133247/