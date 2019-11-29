Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»

28 ноября в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского прошла церемония награждения победителей участников двух конкурсов – фотоконкурса «Петербург: место читать» и литературного – «Полночь в Петербурге».

Гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать» был вручен читателю ЦБС Красносельского района Владимиру Логинову за работу «Советы начинающим» в стилизации Аркадия Аверченко. Дмитрия Грачёва, читателя Библиотеки №2 наградили поощрительным дипломом за произведение «Страсти по Гоголю». Готовится к печати сборник лучших работ участников литературного конкурса «Полночь в Петербурге», куда наряду с произведениями авторов-победителей войдут и некоторые другие работы, к примеру, работы Георгия Скрипкина, читателя Библиотеки №4 («Горелово) и Ирины Синенковой, читательницы Библиотеки №14 «Интеллект».

Участники Фотоконкурса представляли в цифровом виде фото с читающими людьми в Санкт-Петербурге. Приветствовалось, если фото были сделаны в своем районе, в необычных местах. По итогам фотоконкурса готовится к печати подарочный набор открыток «Петербург: место читать», куда наряду с фото авторов-победителей войдут и некоторые другие работы. Третье место было присуждено Светлане Толстой, сотруднику Центральной районной библиотеки Красносельского района.

«Представленные на конкурс фотографии – дань уважения нашему городу и потрясающему сюрреалисту Рене Магритту, именно его работами и подходом к творчеству я вдохновлялась. Во время съёмки герой держал в руках альбом эпохи Возрождения, и я уверена, что эпоха чтения всегда будет в процессе возрождения и развития и никогда не закончится» - прокомментировала своё участие в конкурсе Светлана Толстая.

Дополнительно включаются в набор открыток работы: Елены Ершовой, читателя Центральной районной детской библиотеки «Радуга» и Николая Кузнецова, читателя Библиотеки №2. Поощрительными дипломами награждаются коллектив «Сам фотограф» ГБОУ СОШ №270 под руководством Оксаны Мухиной вместе с Центральной районной детской библиотекой «Радуга» и Елена Нурова, читатель Библиотеки №2.