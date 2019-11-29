ента новостей

11:12
Депутаты поддержали законопроект о приравнивании собак-помощников к поводырям
11:10
В Петербурге троое неизвестных мужчин подожгли иномарку
10:58
В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея
10:40
Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»
09:56
Депутаты предлагают проверять психическое здоровье преподавателей
06:45
Возле школ появятся парковки?
23:56
Без Шведа «Химки» проиграли в Стамбуле в 11-м туре Евролиги
19:42
«Мальчик русский» уехал на Russian Film Week
19:25
В Петербурге выбрали лучшего грумера
19:17
На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение
14:22
31 декабря будут отдыхать?
13:33
В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»
09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»

Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»

0
56
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
ksnews.ru
28 ноября в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского прошла церемония награждения победителей участников двух конкурсов – фотоконкурса

28 ноября в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского прошла церемония награждения победителей участников двух конкурсов – фотоконкурса «Петербург: место читать» и литературного – «Полночь в Петербурге».
Гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать» был вручен читателю ЦБС Красносельского района Владимиру Логинову за работу «Советы начинающим» в стилизации Аркадия Аверченко. Дмитрия Грачёва, читателя Библиотеки №2 наградили поощрительным дипломом за произведение «Страсти по Гоголю». Готовится к печати сборник лучших работ участников литературного конкурса «Полночь в Петербурге», куда наряду с произведениями авторов-победителей войдут и некоторые другие работы, к примеру, работы Георгия Скрипкина, читателя Библиотеки №4 («Горелово) и Ирины Синенковой, читательницы Библиотеки №14 «Интеллект».
Участники Фотоконкурса представляли в цифровом виде фото с читающими людьми в Санкт-Петербурге. Приветствовалось, если фото были сделаны в своем районе, в необычных местах. По итогам фотоконкурса готовится к печати подарочный набор открыток «Петербург: место читать», куда наряду с фото авторов-победителей войдут и некоторые другие работы. Третье место было присуждено Светлане Толстой, сотруднику Центральной районной библиотеки Красносельского района.
«Представленные на конкурс фотографии – дань уважения нашему городу и потрясающему сюрреалисту Рене Магритту, именно его работами и подходом к творчеству я вдохновлялась. Во время съёмки герой держал в руках альбом эпохи Возрождения, и я уверена, что эпоха чтения всегда будет в процессе возрождения и развития и никогда не закончится» - прокомментировала своё участие в конкурсе Светлана Толстая.
Дополнительно включаются в набор открыток работы: Елены Ершовой, читателя Центральной районной детской библиотеки «Радуга» и Николая Кузнецова, читателя Библиотеки №2. Поощрительными дипломами награждаются коллектив «Сам фотограф» ГБОУ СОШ №270 под руководством Оксаны Мухиной вместе с Центральной районной детской библиотекой «Радуга» и Елена Нурова, читатель Библиотеки №2.

Источник: ksnews.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-06-2019, 13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
13-10-2017, 18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
6-03-2017, 08:34
Конкурс "Неизвестный Петербург"
22-09-2016, 10:47
В Петербурге прошло награждение победителей фотоконкурса "Поющие мосты и ТЫ!"
7-09-2016, 11:37
Молодые режиссеры Петербурга снимут кино о социальных проблемах
25-11-2012, 09:18
29 ноября состоится подведение итогов конкурса «Петербургская семья»

Происшествия на дорогах

0
87
Вчера, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
152
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
266
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
391
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
Наверх