ента новостей

19:42
«Мальчик русский» уехал на Russian Film Week
19:25
В Петербурге выбрали лучшего грумера
19:17
На развязке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение
14:22
31 декабря будут отдыхать?
13:33
В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»
09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » «Мальчик русский» уехал на Russian Film Week

«Мальчик русский» уехал на Russian Film Week

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
Ленфильмовская картина «Мальчик русский» поборется за «Золотого единорога» на IV Неделе российского кино в Лондоне

Ленфильмовская картина «Мальчик русский» поборется за «Золотого единорога» на IV Неделе российского кино в Лондоне. Для участия в киносмотре фильм прошел отбор из 430 кинокартин.
Церемония открытия 24 ноября в Лондоне. Фильм «Мальчик русский» будет показан 29 ноября, а представит его сам режиссер Александр Золотухин. Также гостями Недели стали: Мария Миронова, Клим Шипенко, Дмитрий Дюжев,  Иван Панфилов и другие.
В этом году для участия в фестивале было подано рекордное количество заявок. Номинационный комитет Russian Film Week отсмотрел 430 фильмов. В итоговую программу вошло 37 полнометражных и 18 короткометражных картин — драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фэнтези, документальное кино. Russian Film Week по традиции представляет все жанровое разнообразие российской киноиндустрии.
Russian Film Week продлится до 1 декабря. Показы фильмов пройдут на центральных площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда: ODEON Luxe Leicester Square, BFI Southbank, Regent Street Cinema, Curzon Mayfair, Cine Lumiere, Bulgari Hotel и др.
Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония вручения премии «Золотой Единорог», крупнейшей зарубежной награды, которая присуждается российскому кино. В предыдущие годы победителями «Золотого Единорога» становились фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-11-2015, 07:18
Фестиваль итальянского кино «Russia-Italia Film Festival»
12-12-2014, 07:52
Швейцарское кино для петербуржцев
8-10-2015, 08:29
В Северной столице проходит Galeria Fashion Week 2015
22-09-2014, 16:10
Детские кастинги Galeria Fashion Week 2014
15-01-2019, 13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
8-10-2016, 07:27
St.Petersburg Fashion Week начался в Северной столице

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
142
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
258
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
364
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
Наверх