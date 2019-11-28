«Мальчик русский» уехал на Russian Film Week

Ленфильмовская картина «Мальчик русский» поборется за «Золотого единорога» на IV Неделе российского кино в Лондоне. Для участия в киносмотре фильм прошел отбор из 430 кинокартин.

Церемония открытия 24 ноября в Лондоне. Фильм «Мальчик русский» будет показан 29 ноября, а представит его сам режиссер Александр Золотухин. Также гостями Недели стали: Мария Миронова, Клим Шипенко, Дмитрий Дюжев, Иван Панфилов и другие.

В этом году для участия в фестивале было подано рекордное количество заявок. Номинационный комитет Russian Film Week отсмотрел 430 фильмов. В итоговую программу вошло 37 полнометражных и 18 короткометражных картин — драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фэнтези, документальное кино. Russian Film Week по традиции представляет все жанровое разнообразие российской киноиндустрии.

Russian Film Week продлится до 1 декабря. Показы фильмов пройдут на центральных площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда: ODEON Luxe Leicester Square, BFI Southbank, Regent Street Cinema, Curzon Mayfair, Cine Lumiere, Bulgari Hotel и др.

Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония вручения премии «Золотой Единорог», крупнейшей зарубежной награды, которая присуждается российскому кино. В предыдущие годы победителями «Золотого Единорога» становились фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.