ента новостей

14:22
31 декабря будут отдыхать?
13:33
В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»
09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
08:33
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"
00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
09:23
Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»

В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На один день «Улица Блока» переедет на Большую Пушкарскую

30 ноября в Санкт-Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока». Основа фестиваля – поэтический конкурс, объединяющий поэтов и творцов других направлений – художников, музыкантов, танцоров, артистов со всей России. Конкурс, стартовавший в августе, проходил в три этапа и собрал около 300 заявок из Санкт-Петербурга и других регионов. Более 20 судей оценивали работы конкурсантов. И вот настал день, когда жюри первых этапов и финалисты объединились, чтобы создать шесть поэтических перформансов.

139 лет назад родился великий поэт, голос петербургского символизма и рыцарь «Прекрасной Дамы» – Александр Блок. В Санкт-Петербурге его именем названа улица. «Вы знаете, где находится улица Блока?» – спрашивали организаторы фестиваля всех, проходивших мимо музея-квартиры поэта в Коломне. «Нет», «Где-то тут», «А есть такая?» – отвечали прохожие. Маленькая улица на Матисовом острове, носящая имя поэта Александра Блока, проходит от набережной реки Пряжки до Перевозной улицы. Всего пара домов. Сегодня улица Блока стала символом одного из ярких событий культурной жизни города.

Арт-проект фестиваль искусств «Улица Блока», задуманный в 2019 году, станет частью большой фестивальной программы празднования юбилея Александра Блока в августе и ноябре 2020 года. Он будет включать в себя экскурсионные, поэтические, конкурсные, развлекательные мероприятия, направленные на привлечение внимания к фигуре Александра Блока, его творчеству, музею-квартире А.А.Блока (ул.Декабристов, 57) и улице Александра Блока.

Фестиваль и Финал конкурса 2019 состоятся 30 ноября в 16:00 в молодежном центре «Среда» по адресу ул.Большая Пушкарская, 32А. Вход свободный.

Гала-концерт фестиваля состоится 14 декабря в 15:00 в музее-квартире А.А.Блока по адресу ул.Декабристов, 57. Подробности можно уточнить в кассе музея по телефону 713-86-31.

В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

25-07-2013, 11:06
7 августа в Санкт-Петербурге пройдут торжества, посвящённые дню памяти А.Блока
22-05-2019, 13:21
Выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург»
21-11-2012, 10:23
В Выборгском районе появилась улица имени поэта Михаила Дудина
7-04-2016, 15:21
Гумилёв в гостях у Блока
11-02-2015, 09:34
День памяти А. С. Пушкина
15-12-2014, 06:27
«Площадь искусств»

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
138
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
256
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
362
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
Наверх