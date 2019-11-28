В Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока»

30 ноября в Санкт-Петербурге состоится первый фестиваль искусств «Улица Блока». Основа фестиваля – поэтический конкурс, объединяющий поэтов и творцов других направлений – художников, музыкантов, танцоров, артистов со всей России. Конкурс, стартовавший в августе, проходил в три этапа и собрал около 300 заявок из Санкт-Петербурга и других регионов. Более 20 судей оценивали работы конкурсантов. И вот настал день, когда жюри первых этапов и финалисты объединились, чтобы создать шесть поэтических перформансов.

139 лет назад родился великий поэт, голос петербургского символизма и рыцарь «Прекрасной Дамы» – Александр Блок. В Санкт-Петербурге его именем названа улица. «Вы знаете, где находится улица Блока?» – спрашивали организаторы фестиваля всех, проходивших мимо музея-квартиры поэта в Коломне. «Нет», «Где-то тут», «А есть такая?» – отвечали прохожие. Маленькая улица на Матисовом острове, носящая имя поэта Александра Блока, проходит от набережной реки Пряжки до Перевозной улицы. Всего пара домов. Сегодня улица Блока стала символом одного из ярких событий культурной жизни города.

Арт-проект фестиваль искусств «Улица Блока», задуманный в 2019 году, станет частью большой фестивальной программы празднования юбилея Александра Блока в августе и ноябре 2020 года. Он будет включать в себя экскурсионные, поэтические, конкурсные, развлекательные мероприятия, направленные на привлечение внимания к фигуре Александра Блока, его творчеству, музею-квартире А.А.Блока (ул.Декабристов, 57) и улице Александра Блока.

Фестиваль и Финал конкурса 2019 состоятся 30 ноября в 16:00 в молодежном центре «Среда» по адресу ул.Большая Пушкарская, 32А. Вход свободный.

Гала-концерт фестиваля состоится 14 декабря в 15:00 в музее-квартире А.А.Блока по адресу ул.Декабристов, 57. Подробности можно уточнить в кассе музея по телефону 713-86-31.