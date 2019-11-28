Rival Sons выступят в клубе «Морзе»

29 ноября 2019 Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Бести (бас) и Майкл Майли (ударные) выступят в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге. Рокеры исполнят для российских зрителей хиты, а также песни с нового альбома, в том числе «Do Your Worst» – хит №1 чарта Billboard Top Mainstream Rock Songs 2019. У фанатов настоящего рока появится возможность услышать «безудержный карнавал риффов в стиле Led Zeppelin, солнечной психоделии и соблазнительных хуков, пронизанных соулом, фанком и блюзом» (цит. The Guardian).

«Тот, кто говорит, что рок умер, очевидно не знаком с творчеством Rival Sons», - пишет об американском бэнде влиятельное издание Guitar.com. Его мнение разделяют тысячи представителей СМИ по всему миру. С момента релиза первого альбома Rival Sons в 2009 году музыкальные критики и поклонники рока единодушно окрестили их «спасителями рока» и «будущей величайшей рок-н-рольной группой». «Требуется высокая степень мастерства, чтобы создавать музыку в жанре классического рока и не звучать при этом, как бесстыдное упражнение в ностальгии… Rival Sons упорно утверждают себя как жизненную необходимость для современной эпохи», – отмечает британская газета The Guardian. «Увидев Rival Sons, вы, скорее всего, останетесь в полном восторге от мастерства и аккуратности в обращении с традицией», - пишет российский «Коммерсант». «Каким-то невообразимым образом им удается звучать одновременно и винтажно, и очень современно», - поражается американский Loudwire.

За десять лет существования калифорнийский бэнд стал вдохновением как для отцов-основателей, так и для молодых коллективов. На группу обратили внимание такие иконы рока, как Judas Priest, Alice Cooper, KISS, Aerosmith, Deep Purple, Guns'n'Roses, The Rolling Stones, Black Sabbath и AC/DC. Под впечатлением от творчества группы в разные годы все они пригласили американскую четверку на гастроли. Увидев яркое выступление Rival sons на Classic Rock Music Awards 2015, Оззи и Шэрон Осборн незамедлительно забрали ребят в прощальное мировое турне «The END». В рамках него группа дала концерт в «Олимпийском» в 2016 году. В тот день социальные сети заполнили восхищенные и одновременно удивленные отзывы российских зрителей: «не думала, что получу такое огромное удовольствие от группы разогрева», «огненная группа», «сумасшедшая энергетика», «самый лучший разогрев в моей жизни», «открытие вечера!», «это не разогрев, а второй обалденный хедлайнер». В 2012 году в интервью журналу «Rolling Stone» гитарист и основатель Led Zeppelin Джимми Пейдж признался в огромной симпатии к Rival Sons, a лауреаты премии «Грэмми» этого года Greta Van Fleet назвали «сыновей» своим главным авторитетом в музыкальном мире.

На текущий момент в творческом багаже группы 6 сольных и один концертный альбомы. Последний лонгплей «Feral Roots», релиз которого состоялся в январе 2019 - настоящее событие для ценителей рок-музыки. «Если вы никогда ранее не слушали Rival Sons, то «Feral Roots» — отличный повод, чтобы начать», - пишет в рецензии на альбом издание Medium.com. Пластинка была записана группой в промежутке между бесконечными турне. Бьюкенен и Холидей забрались в глушь Хоэнвальда (штат Теннесси), где в окружении непроходимого леса, озер и полном отсутствии сотового сигнала и Интернета за неделю разработали ядро нового материала. Запись пластинки происходила в знаменитой RCA Studio A в Нэшвилле и легендарной Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме. К слову, в стенах последней были рождены многие известные работы The Rolling Stones, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Mavis Staples и многие другие. Продюсером «Feral Roots» выступил обладатель премии «Грэмми» Дейв Кобб (Dave Cobb), работающий с Rival Sons с момента их основания.

«Feral Roots», по мнению рок-бэнда, является олицетворением группы и их музыки. Критики сходятся во мнении, что Rival Sons определенно разработали свое оригинальное авторское звучание и стиль, при этом не следуя современным заезженным шаблонам и трендам. В своем обзоре издание Glide Magazine отмечает: «…На «Feral Roots» уже только бесспорно неземной и бескомпромиссный вокал Бьюкенена внушает благоговение. Добавьте к нему сверхъестественные и психоделические зафуззованные рифы Холидея, безупречные и безжалостные ударные Майли, хитрые художественные запилы Беста и щекотание клавиш Огрена – и вы получите группу, которая является очевидным претендентом на звание величайшей рок-н-рольной группы современности».

«В идеальном мире я хотел бы, чтобы наши записи и живые выступления захватили слушателя до уровня полного забытья повседневных забот. Чтобы он стал свободным и потерялся (или НАШЕЛ СЕБЯ!) в музыке», – говорит гитарист группы Скотт Холидей. В этом ноябре у москвичей и петербуржцев будет шанс «забыться», «потеряться» и «найти себя» в музыке Rival Sons: 29 ноября в Санкт-Петербурге – в клубе «Морзе» и 30 ноября в Москве – в клубе «Известия Hall». Билеты на концерты в России поступят в продажу 1 августа на сайтах официальных билетных компаний concert.ru и bakeev-tickets.ru.