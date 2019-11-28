ента новостей

09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
08:33
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"
00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
09:23
Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро
08:29
Появятся новые троллейбусы
01:25
«Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Rival Sons выступят в клубе «Морзе»

Rival Sons выступят в клубе «Морзе»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Этой осенью в Петербург приедет одна из самых обсуждаемых групп нового поколения рока – американская четверка Rival Sons

29 ноября 2019 Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Бести (бас) и Майкл Майли (ударные) выступят в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге. Рокеры исполнят для российских зрителей хиты, а также песни с нового альбома, в том числе «Do Your Worst» – хит №1 чарта Billboard Top Mainstream Rock Songs 2019. У фанатов настоящего рока появится возможность услышать «безудержный карнавал риффов в стиле Led Zeppelin, солнечной психоделии и соблазнительных хуков, пронизанных соулом, фанком и блюзом» (цит. The Guardian).

«Тот, кто говорит, что рок умер, очевидно не знаком с творчеством Rival Sons», - пишет об американском бэнде влиятельное издание Guitar.com. Его мнение разделяют тысячи представителей СМИ по всему миру. С момента релиза первого альбома Rival Sons в 2009 году музыкальные критики и поклонники рока единодушно окрестили их «спасителями рока» и «будущей величайшей рок-н-рольной группой». «Требуется высокая степень мастерства, чтобы создавать музыку в жанре классического рока и не звучать при этом, как бесстыдное упражнение в ностальгии… Rival Sons упорно утверждают себя как жизненную необходимость для современной эпохи», – отмечает британская газета The Guardian. «Увидев Rival Sons, вы, скорее всего, останетесь в полном восторге от мастерства и аккуратности в обращении с традицией», - пишет российский «Коммерсант». «Каким-то невообразимым образом им удается звучать одновременно и винтажно, и очень современно», - поражается американский Loudwire.

За десять лет существования калифорнийский бэнд стал вдохновением как для отцов-основателей, так и для молодых коллективов. На группу обратили внимание такие иконы рока, как Judas Priest, Alice Cooper, KISS, Aerosmith, Deep Purple, Guns'n'Roses, The Rolling Stones, Black Sabbath и AC/DC. Под впечатлением от творчества группы в разные годы все они пригласили американскую четверку на гастроли. Увидев яркое выступление Rival sons на Classic Rock Music Awards 2015, Оззи и Шэрон Осборн незамедлительно забрали ребят в прощальное мировое турне «The END». В рамках него группа дала концерт в «Олимпийском» в 2016 году. В тот день социальные сети заполнили восхищенные и одновременно удивленные отзывы российских зрителей: «не думала, что получу такое огромное удовольствие от группы разогрева», «огненная группа», «сумасшедшая энергетика», «самый лучший разогрев в моей жизни», «открытие вечера!», «это не разогрев, а второй обалденный хедлайнер». В 2012 году в интервью журналу «Rolling Stone» гитарист и основатель Led Zeppelin Джимми Пейдж признался в огромной симпатии к Rival Sons, a лауреаты премии «Грэмми» этого года Greta Van Fleet назвали «сыновей» своим главным авторитетом в музыкальном мире.

На текущий момент в творческом багаже группы 6 сольных и один концертный альбомы. Последний лонгплей «Feral Roots», релиз которого состоялся в январе 2019 - настоящее событие для ценителей рок-музыки. «Если вы никогда ранее не слушали Rival Sons, то «Feral Roots» — отличный повод, чтобы начать», - пишет в рецензии на альбом издание Medium.com. Пластинка была записана группой в промежутке между бесконечными турне. Бьюкенен и Холидей забрались в глушь Хоэнвальда (штат Теннесси), где в окружении непроходимого леса, озер и полном отсутствии сотового сигнала и Интернета за неделю разработали ядро нового материала. Запись пластинки происходила в знаменитой RCA Studio A в Нэшвилле и легендарной Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме. К слову, в стенах последней были рождены многие известные работы The Rolling Stones, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Mavis Staples и многие другие. Продюсером «Feral Roots» выступил обладатель премии «Грэмми» Дейв Кобб (Dave Cobb), работающий с Rival Sons с момента их основания.

«Feral Roots», по мнению рок-бэнда, является олицетворением группы и их музыки. Критики сходятся во мнении, что Rival Sons определенно разработали свое оригинальное авторское звучание и стиль, при этом не следуя современным заезженным шаблонам и трендам. В своем обзоре издание Glide Magazine отмечает: «…На «Feral Roots» уже только бесспорно неземной и бескомпромиссный вокал Бьюкенена внушает благоговение. Добавьте к нему сверхъестественные и психоделические зафуззованные рифы Холидея, безупречные и безжалостные ударные Майли, хитрые художественные запилы Беста и щекотание клавиш Огрена – и вы получите группу, которая является очевидным претендентом на звание величайшей рок-н-рольной группы современности».

«В идеальном мире я хотел бы, чтобы наши записи и живые выступления захватили слушателя до уровня полного забытья повседневных забот. Чтобы он стал свободным и потерялся (или НАШЕЛ СЕБЯ!) в музыке», – говорит гитарист группы Скотт Холидей. В этом ноябре у москвичей и петербуржцев будет шанс «забыться», «потеряться» и «найти себя» в музыке Rival Sons: 29 ноября в Санкт-Петербурге – в клубе «Морзе» и 30 ноября в Москве – в клубе «Известия Hall». Билеты на концерты в России поступят в продажу 1 августа на сайтах официальных билетных компаний concert.ru и bakeev-tickets.ru.

Источник: клуб «Морзе»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-11-2018, 10:16
Грандиозное шоу «ROCK + OPERA»
17-10-2019, 14:43
Концерт Mick Harvey
13-04-2019, 20:28
Мировые рок-хиты на виолончелях в исполнении THE CELLO QUARTET
17-11-2013, 11:13
«Внезапный будильник» прозвенит в «Ледовом дворце»
20-09-2017, 11:16
Прощальный концерт группы HIM
17-07-2014, 14:15
Концерт Сводного оркестра мандолин "ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА"

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
137
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
256
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
358
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
Наверх