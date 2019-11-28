ента новостей

09:30
Rival Sons выступят в клубе «Морзе»
09:25
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»
09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
08:11
Новые вице-губернаторы
23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
23:25
«Зенит» обыграл «Лион», сделав шаг к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов
16:40
Концерт Tiger Lillies
15:06
Депутаты предлагают разработать правила посещения кафе с животными
12:35
В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила
07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
08:33
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"
00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
09:23
Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро
08:29
Появятся новые троллейбусы
01:25
«Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»

Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Visit Peterburg
Концерт роговой музыки в Историческом парке «Россия – моя история»

20 декабря в 19.00 в Историческом парке «Россия – моя история» в рамках историко-просветительского музыкального проекта «Марши наших побед» пройдут концерты уникального музыкального коллектива – Государственного рогового оркестра под управлением дирижера Сергея Поляничко.
Российский роговой оркестр – известный в мире петербургский коллектив, возрождающий утраченный жанр русской роговой музыки, который зародился в императорской России в середине XVIII века. Аналогов исполнения роговой музыки в мире до сих пор не существует.

Роговой оркестр уникален своей внутренней организацией. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту, и только при совместном музицировании, отдельные ноты связываются и превращаются в цельное художественное произведение.

Оркестр гастролировал в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Австрии, Чехии, Голландии, Италии, Испании, Израиле, Польше, Беларуси, Молдове, Армении, Казахстане, Бахрейне, Непале, Кубе, Гонконге, Китае, США и во многих регионах России. В программе: марши русской армии, произведения Баха, Каччини, Моцарта, Россини, Штрауса.

Продолжительность концерта около 1 часа (6+). Вход свободный.

Источник: Visit Peterburg
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-10-2019, 14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
3-10-2019, 13:00
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»
18-04-2019, 17:50
Пасхальный фестиваль «Пасху радостно встречаем»
18-02-2019, 11:35
Концерт хоровой музыки в Историческом парке
26-09-2018, 10:29
Презентация книги «Русская роговая музыка: история и современность»
12-03-2018, 11:38
Второй концерт из цикла «Музыка Российской Государственности»

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 09:19
В Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП
0
137
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
256
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
358
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
Наверх