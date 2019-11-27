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Питерец.ру » Культура » Концерт Tiger Lillies

Концерт Tiger Lillies

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
bestclubspb.ru
28 ноября в клубе «Морзе»

Вот уже тридцать лет Tiger Lillies устраивают свои темные перформансы, не имеющие аналогов в мире. Являясь чем-то средним между музыкальной группой и камерным театром, они пугают, смешат (в первую очередь тех, кто ценит темный юмор), удивляют и вдохновляют. Шоу с элементами мрачного кабаре, тексты о проститутках, извращенцах и наркоманах, фальцет вокалиста и аккордеониста Мартина Жака и общая атмосфера зловещего безумия признаются неизменными атрибутами английского трио.

С Россией у «Тигровых лилий» сложились особые отношения. Их музыка часто используется в отечественных театральных постановках, Сергей Бодров снял о лондонцах документальный фильм, а группа «Ленинград» записала совместный альбом с нецензурным названием.

Было время, когда на их концерты в России ходили по несколько раз в год. Но тогда они и приезжали к нам часто. Сейчас все иначе, и «Лилии» - редкие гости в Петербурге. Тем ценнее их нынешние гастроли, тем больше нас придет поздравить их с юбилеем!

Место: концертный клуб-фестиваль «Морзе», Кожевенная линия, 40Б, Санкт-Петербург

Билеты от 1200 руб

Источник: bestclubspb.ru
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