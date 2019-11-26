Общегородская театральная акция "Черная пятница"

С 26 ноября по 1 декабря 2019 г. Дирекция театрально-зрелищных касс предоставит грандиозные скидки до 60% на билеты в театры, на концерты и шоу при приобретении билетов через сайт bileter.ru, театральные кассы или call-центр по телефону 380-80-50.

«Черная пятница» - это традиционная распродажа года, которую с нетерпением ждут наши зрители и это, действительно, уникальная возможность приобрести билеты на мероприятия Санкт-Петербурга с приятными скидками.

В этом году в акции «Черная пятница» участвует более 100 театральных и концертных площадок Санкт-Петербурга. Полный список участвующих мероприятий будет доступен в 00 часов 26 ноября 2019 года.

Широкий выбор мероприятий приятно Вас порадует. Каждый сможет найти событие по душе, посетить одну или несколько ведущих площадок города или уютный камерный театр.

Не пропустите главную распродажу года!

Черная пятница стартует 26 ноября в театральных кассах и на сайте bileter.ru.