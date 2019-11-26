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Питерец.ру » Культура » Выставка «Женщины и война. Простые истории»

Выставка «Женщины и война. Простые истории»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Visit Peterburg
В музейно-выставочном центре «Росфото» начала работу выставка «Женщины и война. Простые истории».

До 8 декабря в музейно-выставочном центре «Росфото» в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста и ТАСС представляет выставочный проект «Женщины и война. Простые истории».
Выставка, включающая более 160 редких фотографий XIX–XXI веков, расположенных в хронологической последовательности, посвящена положению женщины — медсестры, матери, жертвы — в военных конфликтах и вооруженных столкновениях, на передовой и в тылу, в Европе, Азии, Африке и Южной Америке.

Отправной точкой в рассказе об истории гуманитарной миссии МККК станут снимки женщин, стоявших у истоков движения Красного Креста, чей бескомпромиссный труд спасал многие жизни. Показанные впервые фотоотпечатки познакомят зрителя с Кларой Бартон (1821–1912) — основательницей Американского Красного Креста; Королевой Вюртемберга Ольгой (1822–1892) — урожденной Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Ольгой Николаевной Романовой; Мари Симон — одной из первых французских медсестер — и Эльзой Брандстрем — сотрудницей Шведского Красного Креста.

Важные свидетельства деятельности Советского Красного Креста в период Великой Отечественной войны — фотографии, показывающие ежедневный труд медсестер в условиях фронтовых будней, — представлены на выставке фотоархивом ТАСС.

Далее экспозиция развернет перед зрителем историю гуманитарных операций МККК с 1900-х годов по настоящее время. Снимки, сделанные профессиональными фотографами и волонтерами, сотрудничавшими с МККК, с беспристрастностью документа повествуют о судьбах женщин-жертв многочисленных межнациональных и внутренних военных конфликтов.

Простые истории, рассказанные героинями снимков в документальных фильмах и с интерактивных экранов, позволяют увидеть войну глазами женщин и дают представление об общечеловеческой значимости миссии Международного Красного Креста.

Источник: Visit Peterburg
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