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Питерец.ру » Культура » В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности

В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности

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14
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
vk.com
23 ноября состоялся районный фестиваль «Все мы – разные! Все мы – равные!», посвященный Международному дню толерантности.

23 ноября 2019 года в актовом зале ГБОУ СОШ № 291 (ул. Маршала Захарова, д. 14, корпус 3) состоялся районный фестиваль «Все мы – разные! Все мы – равные!», посвященный Международному дню толерантности.
В современных реалиях творческое обращение участников фестиваля к обществу актуально как никогда. Дети чисты и любят всех. Как можно рассказать им о таком необычном понятии, как толерантность, как объяснить значение этого слова?
«Ежегодно мы проводим фестиваль, приуроченный к Международному дню толерантности. Целью этого мероприятия служит воспитание в юном поколении понимания единства в многообразии. С каждым годом в фестивале участвует всё больше и больше юных читателей, и их родителей. В этом году мы вышли на районный уровень. Библиотечный зал уже не мог вместить всех желающих, поэтому наши партнёры и друзья школа №291 стали соорганизаторами мероприятия в этом году, предоставив для проведения праздника помещение, рассчитанное более чем на 500 мест» - рассказала Наталья Безгина, заведующий Библиотекой №14.
Благодаря подобным творческим акциям новое поколение юных россиян учится быть «толерантным», а значит учитывать настроение окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других людей и при этом сохранять свои собственные принципы.
В гостеприимном школьном зале фестиваль объединил более 100 участников дошкольного и школьного возрастов. Выступили креативные артисты инклюзивной театральной студии «Запредельные» под руководством Любови Гришпитенко.
Несмотря на волнение, ведь многие из детей выступали на большой сцене в первый раз, мероприятие прошло на «отлично». Песни и танцы, посвященные Родине, мягко переплетались с танцами под скандинавские, восточные, цыганские и даже под индийские мотивы. Стихи о дружбе народов и о любви к ближним, ярко и образно звучали со сцены! Перевоплощаясь, с помощью костюмов в другие национальности, дети понимали, что все мы едины, все одинаковы, а название народа, как и цвет кожи, не имеет особого значения. Киргизский национальный костюм соседствовал рядом с японским, китайский рядом с русским, индианка танцевала рядом с украинскими красавицами. И все, объединенные теплом и дружбой, чувствовали себя единым целым!
Фестиваль толерантности получился насыщенным и интересным. Это не только часть воспитательной работы, но еще и настоящий праздник! В зале чувствовалась атмосфера дружбы, теплоты, взаимопонимания.

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