Выставка «Неоконченная война»

5 декабря в 15.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Неоконченная война», посвященной Дню неизвестного солдата. Во время церемонии открытия состоится процедура занесения в "Золотую книгу Санкт-Петербурга" имени одного из руководителей поискового движения. На мероприятии выступит военный оркестр и творческие коллективы города.

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для советского народа. Это одновременно и самое трагическое, и самое героическое событие в многострадальной истории народов, входивших в состав СССР. Память о минувшей войне неподвластна времени. Она бережно хранится и передается от поколения к поколению.

В период Великой Отечественной войны погибло и пропало без вести огромное количество советских воинов. Спустя 75 лет с момента Великой Победы мы не можем точно оценить потери, которые понесла страна в те суровые страшные годы.

«Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат» - фраза выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова и сегодня остается актуальной. Великая Отечественная война – не окончена, поскольку из года в год поисковые отряды находят, идентифицируют и производят захоронения останков воинов, павших на полях сражений.

Выставка посвящена работе поисковых отрядов, своим кропотливым трудом приближающих окончание Великой войны, и знакомит посетителей с ключевыми битвами Великой Отечественной войны и количеством потерь посредством экспонатов, найденных поисковиками в ходе экспедиций. Это награды и документы, личные вещи бойцов. В отдельном блоке экспозиции будут размещены фотопортреты бойцов, найденных поисковыми отрядами.

Диорама-инсталляция «Вечный огонь» напомнит о подвиге павших героев и представит кадры военной кинохроники. Информационную составляющую дополнят экспонаты с раскопок: оружие, элементы обмундирования, личные вещи, фотографии, награды.

Посетители выставки узнают о зарождении, развитии, достижениях и современном состоянии отечественного поискового движения, о первых энтузиастах поисковой деятельности, об особенностях и специфике работы поисковиков.

Выставка продлится до 25 декабря. Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.