12 декабря во FREEDOM Music Hall состоится концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика".

Душевная Акустика пройдет в формате Квартирника. Светлые, сердечные, авторские песни от Виктора Агафонова в тёплой, уютной обстановке пространства Freedom. Больше, чем концерт – это живые песни, вдохновляющие истории и вибрации влюблённого Сердца! Приходите согреваться и душой и телом!

VECTOR FIVE – это музыка мира, наполненная любовью, искренними нотами света и позитивного настроя!

Музыка, у которой нет возраста, нет границ восприятия! Она хороша для всех, для каждого по-своему! Неважно кто ты и откуда, важно, чтобы ты умел чувствовать, ведь это живая, позитивная, светлая музыка!

Некоторые говорят, что эта музыка, повлияла, на их жизнь в лучшую сторону и это помогло им измениться, стать светлее и добрей! А в этом вся основа творчества проекта Vector Five, чтобы люди умели быть счастливыми и радостными!

Музыка втянула в себя большое разнообразие стилей: инди, рок, фанк, регги, джаз, фолк, хип-хоп, этно, латино!

Билеты: http://k7.su/event/vector-five-akustika

Спб, Казанская, 7

Начало в 20:00