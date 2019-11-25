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Питерец.ру » Культура » Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"

Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика".

12 декабря во FREEDOM Music Hall состоится концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика".

Душевная Акустика пройдет в формате Квартирника. Светлые, сердечные, авторские песни от Виктора Агафонова в тёплой, уютной обстановке пространства Freedom. Больше, чем концерт – это живые песни, вдохновляющие истории и вибрации влюблённого Сердца! Приходите согреваться и душой и телом!

VECTOR FIVE – это музыка мира, наполненная любовью, искренними нотами света и позитивного настроя!

Музыка, у которой нет возраста, нет границ восприятия! Она хороша для всех, для каждого по-своему! Неважно кто ты и откуда, важно, чтобы ты умел чувствовать, ведь это живая, позитивная, светлая музыка!

Некоторые говорят, что эта музыка, повлияла, на их жизнь в лучшую сторону и это помогло им измениться, стать светлее и добрей! А в этом вся основа творчества проекта Vector Five, чтобы люди умели быть счастливыми и радостными!

Музыка втянула в себя большое разнообразие стилей: инди, рок, фанк, регги, джаз, фолк, хип-хоп, этно, латино!

Билеты: http://k7.su/event/vector-five-akustika
Спб, Казанская, 7
Начало в 20:00

Источник: FREEDOM Music Hall
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