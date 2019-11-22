21 ноября в креативном пространстве «Люмьер-Холл» (наб. Обводного канала, 74Д) прошла презентация цифровой выставки STENOGRAFFIA X. Она приурочена к юбилею крупнейшего в России стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, который проходит при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Экспозиция объединяет самые эффектные проекты фестиваля за 10 лет — от первого граффити за полярным кругом до стрит-арта, созданного роботом по эскизу нейросети. С 22 ноября по 8 декабря петербуржцы смогут бесплатно посетить сразу две цифровые выставки: STENOGRAFFIA X и BANKSY (мультимедиа-экспозицию одного из самых известных стрит-арт художников в мире).

За 10 лет STENOGRAFFIA стала крупнейшим в России стрит-арт фестивалем. Он объединил почти 300 уличных художников из России и зарубежья, которые украсили больше 500 построек в самых разных уголках страны – и в заполярных поселках, и в городах-миллионниках. В своих работах авторы STENOGRAFFIA подчеркивают уникальность регионов, вдохновляясь их историей и культурой. Например, в Ханты-Мансийске темой для граффити становится фольклор коренных народов Севера, в Оренбурге, где учился Гагарин, – космос. Цифровая выставка STENOGRAFFIA X рассказывает о самых ярких проектах фестиваля – от огромных росписей площадью в сотни квадратных метров до архитектурных 3D-иллюзий.

В период проведения цифровой выставки STENOGRAFFIA X у посетителей также есть возможность бесплатно увидеть мультимедиа-экспозицию, посвященную творчеству легендарного Бэнкси. Искусство этого художника – современная мифология, окутанная множеством тайн, интриг, провокаций и скандалов. На огромном сферическом экране оживут самые известные работы загадочного британского автора, которые снова можно будет увидеть в формате цифрового шоу.

На презентации выставки прошел public talk о творческих тандемах на стыке технологий и искусства. Эксперты обсудили, как инновации влияют на работу современных художников, зачем крупному бизнесу поддерживать креативные проекты, и продемонстрировали примеры технологичных арт-экспериментов. Спикерами дискуссии стали руководитель направления AR/VR Strelka KБ Иван Пузырев, руководитель направления визуальных коммуникаций «Газпром нефти» Евгения Антонова, арт-директор студии SILA SVETA Илья Балакин, сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов и куратор Ольга Ремнёва.

«"Газпром нефть" активно сотрудничает с художниками – вместе мы делаем ярче и интереснее целые города, экспериментируем с инновациями в искусстве. Для нас это один из наиболее выразительных инструментов коммуникации. Выставка STENOGRAFFIA X – один из примеров удачного сочетания арта и технологий. Благодаря цифровым инструментам мы можем в современной форме рассказать о десятках работ фестиваля, погрузить зрителя в его историю и показать, как стрит-арт меняет жизнь родных для нашей компании городов», — отметила Евгения Антонова, руководитель направления визуальных коммуникаций «Газпром нефти».

Вход на выставку бесплатный, требуется предварительная регистрация на сайте www.lumierehall.ru/spb. Показы идут с 11 до 22 часов, сеансы начинаются каждые 40 минут.

Цифровая выставка STENOGRAFFIA X – совместный проект «Люмьер-Холла», программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и фестиваля STENOGRAFFIA.

Справка:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники или крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты программы решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности «Газпром нефти».

С 2015 года «Родные города» поддерживают крупнейший в России стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA, художники которого превращают обычные городские постройки в новые локальные достопримечательности.