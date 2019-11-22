ента новостей

19:24
В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»
15:45
Цифровая выставка STENOGRAFFIA X
15:41
В Петербурге социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога
10:05
В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии
09:52
Депутат вступился за одиноких работающих матерей
09:47
Терри и Гьян Райли выступят на сцене «Лендок» в Петербурге
09:45
Почему умирают от пневмонии?
08:01
Педагога уволили за «Твиттер»
15:49
Премьера спектакля «Билли Каспер»
15:40
«Ленфильм» начал съемки о событиях Халхин-Гола
13:32
В Петербурге пенсионерка пострадала от лжеврачей
13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
13:18
В Петербурге задержана группа разбойников
09:05
Насколько популярен сельский образ жизни?
08:46
На переводы может появиться единая комиссия
23:28
Волейбольный «Зенит» в интереснейшем матче превзошёл «Локомотив» из Новосибирска
16:21
Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву
16:01
В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»
15:50
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде
15:25
Художественная выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
14:27
Архетип в истоках личного бренда
13:32
Социальным предпринимателям могут предоставить льготы
13:30
Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот
13:28
Ледовое шоу «Морозко»
13:15
В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты
08:42
Где пенсионерам проще найти работу?
07:54
Петербург могут лишить Евро-2020?
01:12
Сборная России обыграла Сан-Марино и набрала 24 очка в 10 отборочных матчах
16:04
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»
11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Цифровая выставка STENOGRAFFIA X

Цифровая выставка STENOGRAFFIA X

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
STENOGRAFFIA X: «Газпром нефть» и «Люмьер-Холл» запустили в Петербурге открытую цифровую выставку стрит-арта

21 ноября в креативном пространстве «Люмьер-Холл» (наб.  Обводного канала, 74Д) прошла презентация цифровой выставки STENOGRAFFIA X. Она приурочена к юбилею крупнейшего в России стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, который проходит при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Экспозиция объединяет самые эффектные проекты фестиваля за 10 лет — от первого граффити за полярным кругом до стрит-арта, созданного роботом по эскизу нейросети. С 22 ноября по 8 декабря петербуржцы смогут бесплатно посетить сразу две цифровые выставки: STENOGRAFFIA X и BANKSY (мультимедиа-экспозицию одного из самых известных стрит-арт художников в мире).

За 10 лет STENOGRAFFIA стала крупнейшим в России стрит-арт фестивалем. Он объединил почти 300 уличных художников из России и зарубежья, которые украсили больше 500 построек в самых разных уголках страны – и в заполярных поселках, и в городах-миллионниках. В своих работах авторы STENOGRAFFIA подчеркивают уникальность регионов, вдохновляясь их историей и культурой. Например, в Ханты-Мансийске темой для граффити становится фольклор коренных народов Севера, в Оренбурге, где учился Гагарин, – космос. Цифровая выставка STENOGRAFFIA X рассказывает о самых ярких проектах фестиваля – от огромных росписей площадью в сотни квадратных метров до архитектурных 3D-иллюзий.

В период проведения цифровой выставки STENOGRAFFIA X у посетителей также есть возможность бесплатно увидеть мультимедиа-экспозицию, посвященную творчеству легендарного Бэнкси. Искусство этого художника – современная мифология, окутанная множеством тайн, интриг, провокаций и скандалов. На огромном сферическом экране оживут самые известные работы загадочного британского автора, которые снова можно будет увидеть в формате цифрового шоу.

На презентации выставки прошел public talk о творческих тандемах на стыке технологий и искусства. Эксперты обсудили, как инновации влияют на работу современных художников, зачем крупному бизнесу поддерживать креативные проекты, и продемонстрировали примеры технологичных арт-экспериментов. Спикерами дискуссии стали руководитель направления AR/VR Strelka KБ Иван Пузырев, руководитель направления визуальных коммуникаций «Газпром нефти» Евгения Антонова, арт-директор студии SILA SVETA Илья Балакин, сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов и куратор Ольга Ремнёва.

«"Газпром нефть" активно сотрудничает с художниками – вместе мы делаем ярче и интереснее целые города, экспериментируем с инновациями в искусстве. Для нас это один из наиболее выразительных инструментов коммуникации. Выставка STENOGRAFFIA X – один из примеров удачного сочетания арта и технологий. Благодаря цифровым инструментам мы можем в современной форме рассказать о десятках работ фестиваля, погрузить зрителя в его историю и показать, как стрит-арт меняет жизнь родных для нашей компании городов», — отметила Евгения Антонова, руководитель направления визуальных коммуникаций «Газпром нефти».

Вход на выставку бесплатный, требуется предварительная регистрация на сайте www.lumierehall.ru/spb. Показы идут с 11 до 22 часов, сеансы начинаются каждые 40 минут.

Цифровая выставка STENOGRAFFIA X – совместный проект «Люмьер-Холла», программы «Родные города» компании «Газпром нефть» и фестиваля STENOGRAFFIA.

Справка:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники или крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты программы решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности «Газпром нефти».

С 2015 года «Родные города» поддерживают крупнейший в России стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA, художники которого превращают обычные городские постройки в новые локальные достопримечательности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-06-2018, 12:11
В Петербурге стрит-рейсер насмерть сбил пожилую женщину
28-03-2017, 12:58
Выставка необычных скульптур «Съеденный бог»
23-01-2017, 08:22
Фестиваль городского искусства
5-01-2017, 19:52
В городе проходит арт-выставка Кристиана Геми
11-11-2015, 13:47
В Центре современного искусства имени Курёхина проходит фестиваль «Арт-стена»
24-08-2015, 12:08
Конкурс среди молодых художников - «Честное граффити».

Происшествия на дорогах

0
142
Вчера, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
205
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
594
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
673
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
Наверх