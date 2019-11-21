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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Билли Каспер»

Премьера спектакля «Билли Каспер»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
КТМ
«БИЛЛИ КАСПЕР» инсценировка Алексея Житковского по мотивам романа Барри Хайнса «Пустельга для отрока»

Свой 30-й юбилейный сезон КТМ решил посвятить современной драматургии. Первую премьеру этого сезона режиссер Вера Попова ставит по специально заказанной для театра пьесе Алексея Житковского. Это первая постановка произведений американского прозаика Барри Хайнса на отечественной сцене. Вера Попова считает эту книгу лучшей из тех, что написана о подростках и для них. В основе романа лежит история мальчика Билли, который живет в английском рабочем поселке. Он хочет изменить предначертанный сценарий жизни. Билли подрабатывает и подворовывает, в школе на него вечно кричат недовольные учителя, и бьют старшие ученики. У него нет друзей, а увлечения сверстников Билли не разделяет – ему скучно играть в футбол, также как скучно курить за углом школы. Он был никому не интересен, в том числе своему старшему брату. Все изменилось, когда в его жизни появился птенец пустельги. Мальчик приручал птицу, посвящал ей все свободное время и, благодаря этому стал интересен и своим сверстникам. Финал истории довольно драматичный – брат убивает птицу из-за того, что Билли не сделал за него ставку на скачках. Это стало первым столкновением Билли со смертью, и то как он переживет это, во многом определит его жизнь.

В отличие от фильма «Кес», который был снят через несколько лет после первой публикации романа, в спектакле главного героя не будет играть его сверстник. Билли растворяется в нескольких артистах, которые не столько играют мальчика, сколько размышляют его словами о жизни подростка.

Сочетание социальной темы с хорошей литературой дает театру возможность создания спектакля, который будет интересен как взрослым, так и детям. После показов, мы планируем устраивать обсуждения увиденного, вместе с профессиональными психологами, чтобы дать ребятам возможность высказаться и сформулировать для себя вопросы к героям спектакля.

В спектакле заняты артисты КТМ: Георгий Болонев, Андрей Жилин, Ник Тихонов, Никита Кузьмин, Юлия Мен, Антон Ксенев

Режиссер – Вера Попова

Художник – Надежда Лопардина

Премьера состоится – 7, 8 декабря 2019 г.

Источник: Камерный театр Малыщицкого
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