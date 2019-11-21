«Ленфильм» начал съемки о событиях Халхин-Гола

Генеральный продюсер Эдуард Пичугин, режиссер Андрей Егоров, оператор Максим Шварцкопф и актер Владимир Яруш, дали старт проекту, увековечив его с помощью главной кинотрадиции – разбив тарелку о штатив кинокамеры.
Создание документальной драмы, посвященной героическим событиям на реке Халхин-Гол, стало возможным, благодаря тесному сотрудничеству руководства «Ленфильма» с Российским историческим обществом и благодаря инициативе заместителя председателя Демократической партии Монголии Дэлгэрмы Банзрагчийн (бывшего посла Монголии в России).
Помимо документальных съемок, фильм дополнится мнениями экспертов из Петербурга. 28 ноября на площадке Музея-института семьи Рерихов под запись выступит Алексей Ковалев – автор более полусотни научных работ по истории и археологии стран Евразии.
Работа над документальным фильмом позволяет киностудии «Ленфильм» накапливать данные и материалы, а также раскрывать неизвестные до этого момента, важные исторические сведения для подготовки к съемкам художественного фильма о боях на Халхин-Голе.