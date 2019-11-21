«Ленфильм» начал съемки о событиях Халхин-Гола

Генеральный продюсер Эдуард Пичугин, режиссер Андрей Егоров, оператор Максим Шварцкопф и актер Владимир Яруш, дали старт проекту, увековечив его с помощью главной кинотрадиции – разбив тарелку о штатив кинокамеры.

Создание документальной драмы, посвященной героическим событиям на реке Халхин-Гол, стало возможным, благодаря тесному сотрудничеству руководства «Ленфильма» с Российским историческим обществом и благодаря инициативе заместителя председателя Демократической партии Монголии Дэлгэрмы Банзрагчийн (бывшего посла Монголии в России).

«Документальный проект напрямую связан с результатами поисков подлинных кадров и материалов, связанных с битвой. В этом вопросе мы отработали с коллегами из Российского исторического общества. Нам удалось собрать уникальные сведения и записи, которые до настоящего времени не были обнародованы», - прокомментировал начало проекта генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. Также он отметил, что документальные проекты «Ленфильма» всегда была направлены на развитие исторической памяти на всех уровнях кинематографического пространства.



Помимо документальных съемок, фильм дополнится мнениями экспертов из Петербурга. 28 ноября на площадке Музея-института семьи Рерихов под запись выступит Алексей Ковалев – автор более полусотни научных работ по истории и археологии стран Евразии.

«Сейчас в первом павильоне «Ленфильма» проходят кастинг-репетиции, созданы военные декорации. 26 ноября здесь пройдут прослушивания монгольских артистов. Они будут зачитывать отрывки дневников очевидцев событий на реке Халхин-Гол. 20 декабря мы планируем завершить съемки и монтаж», - прокомментировал режиссер Андрей Егоров.



Работа над документальным фильмом позволяет киностудии «Ленфильм» накапливать данные и материалы, а также раскрывать неизвестные до этого момента, важные исторические сведения для подготовки к съемкам художественного фильма о боях на Халхин-Голе.