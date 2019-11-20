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Питерец.ру » Культура » В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»

В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В основе постановки – реальные события столкновения "Титаника" с айсбергом в водах Северной Атлантики 14 апреля 1912 года.

Тот же творческий тандем, который год назад крайне успешно предъявил проект «Verona». А теперь, с гордостью готов представить «TITANIC»!

Логичен вопрос – ЗАЧЕМ? По всему миру, включая Москву, гастролирует, известнейший бродвейский мюзикл "Титаник". Победитель престижных театральных премий, переведен на десятки языков, собирает огромные залы.

Так ЗАЧЕМ же?! Ответ авторов краток: «Мы поставили перед собой цель – сделать ЛУЧШЕ!».

Звучит амбициозно и даже не слишком скромно. Но, как говорится, зритель и время рассудят!

Действительно, никакого отношения к знаменитому шоу, а тем более, к мировому шедевру Кэмерона проект «Алеко» не имеет. Поэзия, музыка, постановка, сценография, персонажи – всё иное и всё своё. Схожа лишь основа – реальные события столкновения "Титаника" с айсбергом в водах Северной Атлантики 14 апреля 1912 года. Но не только сценами страшной катастрофы будет наполнен новый мюзикл. Ведь до той роковой ночи «Титаник» называли «Кораблём мечты». На борту роскошного лайнера царили радость и веселье, играла прекрасная музыка, зарождались надежды, возникала любовь…

В афише есть строка – «От создателей проекта «Verona». И это, действительно так. Кроме стихов и музыки зритель вновь будет покорён видеоартом Виктора Соколова, костюмами Натальи Чекановой, декорациями Светланы Мункуевой…

И вновь заблистают на сцене: Вячеслав Штыпс, Владимир Дяденистов, Натали Козырева, Андрей Клубань, Игорь Бесчастнов, Андрей Смирнов, Анжелика Штыпс…

Но есть и новые имена! Это известный танцор и хореограф Искандер Фахрутдинов, артисты – Владимир Ярош, Дмитрий Балашов, Александр Малиновский, Евгения Светлая, Анастасия Петрова…

Постановка – Алексея Козырева и Екатерины Самойленко.

Автор пьесы и стихов Алексей Козырев, композитор Александр Бараев.

Премьера 29 и 30 ноября.

Справка о театре:
«Алеко» — самый южный театр Культурной столицы

Театр "АЛЕКО" - самый южный стационарный драматический театра Культурной столицы. 14 сентября 2019 года театр начал свой Юбилейный - десятый театральный сезон. Созданный в 2009 году драматургом Алексеем Козыревым, в феврале 2011 года он впервые открыл двери своего прекрасного, уютного зала на проспекте Юрия Гагарина, 42.

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