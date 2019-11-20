Художественная выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представляет выставку-блокбастер этой зимы - «Лихие 90-е. Свобода без границ». Выставка, вобравшая в себя более 150 художественных произведений от 100 российских мастеров разных поколений, соединившая в одно целое полярные по стилистике художественные явления и направления, – это взгляд МИСП на события, уже ставшие историей и попытка обозначить множество существовавших в ту пору противоречий и проблем.

Искусство девяностых отличалось вавилонским многообразием. Стремительно ворвавшиеся в культурную среду всевозможные художественные эскапады заняли там первенствующие места, бросив вызов традиционному искусству. Произошло расширение границ культурного пространства. Различные экстремального характера инсталляции, напоминавшие живописные или скульптурные свалки, претенциозные перформансы, скандальные публичные акции быстро утвердили новую эстетику наступившей свободы.

Именно таким разнообразием идей и стилей раскроется перед зрителями художественная жизнь 90-х. Произведения Владислава Мамышева-Монро, Василия Комара и Александра Меламида, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича, Тимура Новикова, Беллы Матвеевой, Ольги Тобрелутс, Марины Колдобской, Гиппер-Пуппера и многих других воскрешат в памяти картину лихого абсурда тех лет.

Работы таких мастеров, как Виктор Данилов, Михаил Гавричков, Остап Драгомощенко, Василий Голубев, Александр Лоцман, Евгений Тыкоцкий, Владимир Канищев и других добавят в экспозицию ноты сарказма и иронии. Портреты новых русских, криминальные разборки на улице, вакханалии любовных сцен, изображения люмпенов наполняют искусство 90-х бесшабашным юмором, сквозь который сквозит тревожная лирика и обрушившаяся на людей новизна переживаний.

Представители старого советского поколения свои скорбные наблюдения за нравственной деградацией соотечественников, предавших ценности и святыни великой эпохи, воплощают в образах омерзительных уродцев-«тюрликов», как у Гелия Коржева; одиноко шагающего по выжженной и опустошенной земле «победителя», как у Виталия Тюленева; бомжей и дворников, как у Алексея Штерна и Виктора Мымрина; искалеченных от столкновения с обезумевшей реальностью персонажей Эрнста Неизвестного; пирующих на последнем шабаше жизни героев Натальи Нестеровой и многих других.

У каждого из зрителей появится возможность вступить в диалог со временем, соотнести собственные воспоминания с художественными высказываниями тех лет.

В рамках выставки предусмотрена широкая образовательная программа: показы фильмов, дискуссии, мастер-классы, музыкальные и театрализованные перформансы, авторские экскурсии, научная конференция.