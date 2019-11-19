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Питерец.ру » Культура » Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»

Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Visit Peterburg
В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке проходит выставка театральных эскизов «Эмиль Капелюш. Пространство художника».

Эмиль Борисович Капелюш родился 26 июля 1954 года в Петербурге. В 1976 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс известного театрального художника И. А. Иванова). Cценограф, мастер выставочного дизайна, график, автор скульптур из дерева и металла. Художник-постановщик Эмиль Капелюш создал более 300 спектаклей в Петербурге, Москве, странах Европы, США, КНР, Южной Корее. Его первый спектакль – «Фантазии Фарятьева» по пьесе А. Н. Соколовой – был поставлен в Новгородском драматическом театре в 1975 году. В 2020 году исполняется 45 лет профессиональной деятельности Эмиля Капелюша в качестве сценографа.

Эмиль Капелюш – участник международных фестивалей и выставочных проектов. Его персональные выставки проходили в России, странах Европы и США. Он является лауреатом многих российских и международных премий, трижды лауреат высшей национальной театральной премии «Золотая маска», которой был удостоен за спектакли «Буря» (режиссер А. Морфов, Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, 2000 год), «Когда я снова стану маленьким» (режиссер Е. Н. Ибрагимов, Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова и Творческое объединение «КультПроект», 2015 год) и «Снегурочка» (режиссер Е. Н. Ибрагимов, Костромской областной театр кукол, 2018 год); трижды лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за спектакли «Старосветские помещики» (режиссер Г. Л. Васильев, ТЮЗ им. А. А. Брянцева, 1997 год), «Заговор чувств» (режиссер М. В. Бычков, Театр им. Ленсовета, 2006 год), «Трюк» (режиссер Я. М. Тумина, Театр «За Черной речкой», 2017 год).

Эмиль Капелюш – «театральный философ и маг. Он постоянно ворожит, шаманит, водит за собой из спектакля в спектакль, удивляя их непохожестью и единством» (Л. С. Овэс).

«Он выбивается из распространенных представлений о сценографии, ее границах и возможностях», его сценографический мир «иррационален, не до конца объясним и понятен… он захватывает своей необычностью и завораживает красотой, возникающей как бы из ничего, – в подобном возникновении чудится нечто сходное с волшебством» (Э. Д. Кузнецов).
Работы Эмиля Капелюша хранятся в Государственном Русском музее, Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке, Российской государственной библиотеке искусств (Москва) и в других собраниях.

На выставке «Эмиль Капелюш. Пространство художника» представлены эскизы Эмиля Борисовича из собрания Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. Среди демонстрируемых работ эскизы к спектаклям «Король Убю» (режиссер А. Морфов, Театр «Et Cetera», 2001 год), «Орнитология» (режиссер Р. В. Смирнов, Александринский театр, 1999 год), «PRO Турандот» (режиссер А. А. Могучий, Театр «Приют Комедианта», 2003 год) и другие.

Спешите посетить, выставка закончит свою работу 23.11.2019 

Адрес: ул. Зодчего Росси, 2 (вход с пл. Островского).

Вход свободный.

Источник: Visit Peterburg
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