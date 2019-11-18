В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре

1 декабря в 15:00 и в 18:00 в Санкт-Петербурге на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., д. 34) состоится премьера музыкальной постановки-оперы «Невский проспект». Сыграют в спектакле молодые актеры от 17 до 30 лет.

Одноактная опера «Невский проспект» поставлена по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя. Сюжет оперы и судьбы героев должны поставить перед зрителями вечные проблемы, вопросы духовно­ нравственного развития человека.

Режиссером-постановщиком стала Ирина Юрьевна Фокина. Ранее она ставила такие спектакли, как «Дон Жуан» в Эрмитажном театре, «Фиделио» в театре «Мюзик-Холл», «Письмо Незнакомки» в Мариинском театре и многие другие. Актеры, участвующие в постановке «Невский проспект», ранее выступали на сценах Мариинского театра, Санкт-Петербургской консерватории, театра «Мюзик-Холл» и Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Музыкальные постановки оперетты позволят реализовать и музыкальные, и артистические способности петербуржцев. Кроме того, сама идея постановки направлена на формирование у современной молодежи интереса и любви к музыке.

Ранее, в июне 2019 года, Дом молодежи Санкт-Петербурга представил спектакль «Сны стоЛичных квартир». Его зрителями стали учащиеся старших классов, студенты городских ссузов и вузов, а также молодые люди, недавно вступившие в брак. Спектакль был посвящен взаимоотношениям между современными парнями и девушками и проблемам становления молодой семьи.