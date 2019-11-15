В Петербурге может появиться единый реестр театров

Депутаты Петербурга Денис Четырбок и Анастасия Мельникова внесли на рассмотрение городского парламента проект закона о поддержке театральной деятельности. Соответствующую инициативу предварительно поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 15 ноября.

Согласно тексту документа, в скором времени в Петербурге должен появиться единый официальный реестр всех театров города с указанием их адресов и репертуаров. Отвечать за ведение такого перечня поручат комитету по культуре. Помимо этого, правительство города должно будет оказывать театрам информационную, организационную и финансовую помощь.

– 2019 год указом Президента России Владимира Владимировича Путина был объявлен Годом театра. Можно долго перечислять имена и фамилии людей, которые сделали наш театр лучшим. Но сегодня театру нужна помощь, – отмечает Денис Четырбок. – Прежде всего, речь идет о поддержке камерных театров, которые прикладывают огромные усилия, чтобы оставаться на плаву. Со многими трудностями им приходится справляться в одиночку. Это и поиск средств на новые постановки, и решение вопросов материально-технической базы, и информирование людей о предстоящих мероприятиях. Конечно, так быть не должно. Нам нужно прийти к такому результату, который будет радовать не только зрителей, но и творческие коллективы.

Добавим, летом этого года губернатор Петербурга Александр Беглов после обращения Дениса Четырбока распорядился выделить новое просторное здание детскому драматическому театру «У Нарвских ворот», который долгие годы был вынужден ютиться в небольшом подвальном помещении.