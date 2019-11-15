В Петербурге может появиться единый реестр театров

Депутаты Петербурга Денис Четырбок и Анастасия Мельникова внесли на рассмотрение городского парламента проект закона о поддержке театральной деятельности. Соответствующую инициативу предварительно поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 15 ноября.
Согласно тексту документа, в скором времени в Петербурге должен появиться единый официальный реестр всех театров города с указанием их адресов и репертуаров. Отвечать за ведение такого перечня поручат комитету по культуре. Помимо этого, правительство города должно будет оказывать театрам информационную, организационную и финансовую помощь.
Добавим, летом этого года губернатор Петербурга Александр Беглов после обращения Дениса Четырбока распорядился выделить новое просторное здание детскому драматическому театру «У Нарвских ворот», который долгие годы был вынужден ютиться в небольшом подвальном помещении.