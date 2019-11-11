Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!

В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась мультимедийная экспозиция "Хроника освобождения Европы", которая рассказывает о последних месяцах Великой Отечественной войны и о том, как советские войска с ноября 1944 по май 1945 года день за днём освобождали Европу от фашизма.Информационная экспозиция приурочена к юбилею - 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и цель её - рассказать о доблести советских воинов, освобождавших европейские страны, давая жителям этих государств право на жизнь. В ноябре можно проследить хронику событий ноября 1944 года, в декабре – декабря 1944 года и т.д.

"Хронику освобождения Европы" можно проследить бесплатно при помощи специального информационного электронного стола, расположенного в атриуме первого этажа Исторического рядом со стойкой информации.

Каждый месяц – новая хроника побед!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

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