ента новостей

14:46
Концерт группы «Анна Каренина»
14:35
5G в Петербурге
14:31
Трио Drama Kings из Петербурга стало участником команды Татьяны Денисовой в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
14:28
Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!
10:40
В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова
10:36
Концерт «Вечер камерной музыки Антонио Вивальди»
10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
07:37
Побит температурный рекорд
22:03
Утонченное созвездие ТЮЗа
15:02
Баскетбольный ЦСКА проиграл дебютанту Евролиги «Виллербану»
07:53
Valio может приобрести завод
07:51
«Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом
11:42
Депутаты Петербурга предлагают поддержать социальных предпринимателей
11:41
Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»
08:48
Ипотечный долг вырос
08:11
Льготы для петербургских предприятий
22:56
Баскетбольный «Зенит» проиграл дома «Химкам», не сумев сдержать Букера
16:58
Концерт американской звезды джазовой сцены Lee Mays
16:30
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют оба направления КАД и пять съездов одновременно
11:47
«Рынок современного искусства»
11:38
В Коневском монастыре восстановят Казанский и Коневский скиты
11:16
Концерт «О чём классика»
10:50
Трио из Питера Drama Kings пытается пробиться в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ как один участник
10:45
На участке внутреннего кольца КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
10:41
В Петербурге водитель-наркоман совершил наезд на полицейского
09:01
Новый год за 337 миллионов
08:20
Открывается Музей здоровья
22:41
Горький осадок от двух проигрышей «Зенита» «Лейпцигу»
14:18
Выставка «Лицо Великой войны»
11:38
В Ленобласти на пожаре погиб мужчина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!

Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась мультимедийная экспозиция "Хроника освобождения Европы"

В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась мультимедийная экспозиция "Хроника освобождения Европы", которая рассказывает о последних месяцах Великой Отечественной войны и о том, как советские войска с ноября 1944 по май 1945 года день за днём освобождали Европу от фашизма.Информационная экспозиция приурочена к юбилею - 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и цель её - рассказать о доблести советских воинов, освобождавших европейские страны, давая жителям этих государств право на жизнь. В ноябре можно проследить хронику событий ноября 1944 года, в декабре – декабря 1944 года и т.д.

"Хронику освобождения Европы" можно проследить бесплатно при помощи специального информационного электронного стола, расположенного в атриуме первого этажа Исторического рядом со стойкой информации.

Каждый месяц – новая хроника побед!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-11-2019, 14:18
Выставка «Лицо Великой войны»
18-09-2019, 12:18
Выставка «Из архива Маршала Малиновского»
23-04-2019, 15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
22-01-2019, 09:59
Татьянин день в Историческом парке
6-11-2018, 15:15
Международная просветительская акция «Географический диктант»
22-08-2018, 17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»

Происшествия на дорогах

0
58
Сегодня, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
226
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
308
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
780
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх