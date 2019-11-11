Концерт «Вечер камерной музыки Антонио Вивальди»

29 ноября в Санкт-Петербургской академической филармонии (Невский пр., 30) произведения А.Вивальди прозвучит в исполнении камерного ансамбля артистов оркестра «Классика». Все участники (а точнее – участницы) этого молодого коллектива входят в состав симфонического оркестра.

Как известно, Вивальди практически всю жизнь провёл в Венеции, где на протяжении многих лет являлся руководителем и композитором в женском сиротском приюте. Занятия проходили так успешно, что послушать его музыку в таком исполнении собиралась публика со всей Европы. Именно для этих воспитанниц композитор написал известный цикл «Времена года» и множество концертов для различных инструментов: фагота, гобоя, мандолины и, конечно же, скрипки. Сегодня трудно в это поверить, но на протяжении нескольких столетий эта музыка практически не исполнялась, пока в Турине не было обнаружено собрание сочинений А.Вивальди, хранившееся в частной коллекции. Как и во времена Вивальди, в нашем концерте примут участие молодые и талантливые исполнительницы. Этот недавно сформировавшийся коллектив уже дал несколько концертов в Петербурге и выступил на родине композитора – в Италии.

Для программы маэстро Александр Канторов отобрал следующие камерные произведения А. Вивальди:

Концерт для двух скрипок с оркестром ля-минор

Концерт для флейты с оркестром соль-минор

Кончерто-гроссо для для двух солирующих скрипок и виолончели ре-мажор

Концерт для фагота с оркестром ля-минор

Концерт для 4-х скрипок с оркестром си-минор

Как говорит об этой музыке Маэстро Александр Канторов, «Вивальди – один из самых солнечных композиторов, музыка которого всегда поднимает настроение». Проверить это свойство музыки Вивальди мы и предлагаем нашим слушателям осенним днём в уютном малом зале филармонии.

Солисты:

Анна Нагиева, Юлия Кашшапова, Дарья Ончукова Евгения Кроль, Лидия Каминская, Екатерина Шаландова (скрипки), Ксения Пынкова (виолончель), Анна Жикулина (фагот),

Ольга Браулова (флейта).

Место: 29 ноября, Малый Зал им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Начало в 19.00. Цена билетов от 500 р.

Адрес: Невский проспект, 30.