Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»

15 ноября в 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей».

В настоящее время отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период в истории. В 2019 году исполняется 70 лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, страной – гостем VIII Международного Культурного форума.

В рамках форума пройдет выставка, идея которой заключается в том, что драгоценностью является не только каждая творческая работа, но и общение между творческими людьми на языке искусства. Зрителям представится возможность увидеть работы современных мастеров Китая и России.

Основу экспозиции составят уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, каллиграфия.

Участниками выставки стали известные петербургские художники-ювелиры, профессора Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт- Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, члены Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, члены Союза художников, а также китайские мастера, представители Института изобразительных искусств Университета Шаньси.

Пример сотрудничества Санкт-Петербургского Союза дизайнеров и Института изобразительных искусств Университета Шаньси и совместные проекты дают мощный импульс для вдохновения художников, позволяют приобщиться к культурной традиции двух народов, показывают преимущества работы в команде единомышленников, открывают новые возможности и перспективы для обмена опытом.

Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов. Будет интересна как профессионалам, так и всем интересующимся искусством.

Выставка продлится до 24 ноября.

Вход свободный!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.