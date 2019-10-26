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» » Выставка Альберта Мартыненко "Серебряные грезы"

Выставка Альберта Мартыненко "Серебряные грезы"

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Опубликовал: Artmansarda
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Фото:
vk.com
В галерее Мансарда Художников пройдет выставка “Серебряные грёзы. Памяти Альберта Мартыненко”.

С 10 по 24 ноября в галерее Мансарда Художников пройдет выставка “Серебряные грёзы. Памяти Альберта Мартыненко”. Памяти художника, кинорежиссера, сценариста, писателя, путешественника Альберта Мартыненко, которому в марте этого года исполнилось бы 80 лет.
Среди всех своих дарований Альбер Мартыненко считал живопись только увлечением, однако, его картины украшают дома Тонино Гуэрро, Микеланджело Антониони, других поклонников его таланта. Он снял более семидесяти работ в кино, но только литературу он назвал подлинным призванием своей жизни. Четыре романа, семь повестей, более ста рассказов, десятки киносценариев
В уютном зале галереи будут представлены картины самого Альберта Алексеевича и картины участников фильма “Серебряные грёзы”, снятого им в 1993 году. Герои этого фильма – художники Владимир Загоров, Петр Конников, Ростислав Курносов (РОСТ), Евгений Марышев, Олег Николаенко, Юрий Потапов. Тогда, в 90 – е, они были в самом начале своего творческого пути. В фильме пронзительно и откровенно звучат их мечты, надежды, миропонимание, грёзы...
Сейчас это уже известные мастера, участники многочисленных выставок, создавшие множество полотен, воплотившие образы настоящего и прошлого, грёз и конкретных жизненных истин. К сожалению, Петр Конников и Евгений Марышев тоже уже закончили свой земной Путь.
Выставка откроется 10 ноября, в 19.00. Посмотрим фильм “Серебряные грёзы”, вспомним атмосферу 90 – х, основные вехи биографии участников выставки, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Источник: Мансарда художников
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